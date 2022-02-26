https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775259292.html
Российское посольство рассказало о причинах задержания судна в Ла-Манше
Российское посольство рассказало о причинах задержания судна в Ла-Манше - РИА Новости, 26.02.2022
Российское посольство рассказало о причинах задержания судна в Ла-Манше
Причиной "формального" задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:30
в мире
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Причиной "формального" задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже."По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз "Baltic leader". Его экипаж составляет 19 человек", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер."В качестве формальной причины (задержания - ред.) был назван таможенный досмотр", - добавили в посольстве.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.
https://ria.ru/20220226/sudno-1775258782.html
https://ria.ru/20220226/sukhogruz-1775246189.html
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РИА Новости
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в мире, ла-манш
15:15 26.02.2022 (обновлено: 15:30 26.02.2022)
Российское посольство рассказало о причинах задержания судна в Ла-Манше
Российское посольство заявило, что причиной задержания судна назвали таможенный досмотр
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Причиной "формального" задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз "Baltic leader". Его экипаж составляет 19 человек", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.
"В качестве формальной причины (задержания - ред.) был назван таможенный досмотр", - добавили в посольстве.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш
, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.
Опубликовано: Дарья Буймова