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Макрон созовет заседание Совбеза Франции
Макрон созовет заседание Совбеза Франции - РИА Новости, 26.02.2022
Макрон созовет заседание Совбеза Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:21
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в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Сообщается, что заседание Совета пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).
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в мире, франция, эммануэль макрон
11:21 26.02.2022 (обновлено: 11:25 26.02.2022)
 
Макрон созовет заседание Совбеза Франции

Макрон созовет заседание Совбеза Франции в 19:00 по московскому времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Сообщается, что заседание Совета пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:46В мире
Министр обороны Франции заявила, что Запад не хочет воевать с РФ
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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