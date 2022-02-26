https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775230673.html
Макрон созовет заседание Совбеза Франции
Макрон созовет заседание Совбеза Франции - РИА Новости, 26.02.2022
Макрон созовет заседание Совбеза Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:21
2022-02-26T11:21
2022-02-26T11:25
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Сообщается, что заседание Совета пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/zapad-1774976113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
11:21 26.02.2022 (обновлено: 11:25 26.02.2022)
Макрон созовет заседание Совбеза Франции
Макрон созовет заседание Совбеза Франции в 19:00 по московскому времени