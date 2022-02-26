https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775230673.html

Макрон созовет заседание Совбеза Франции

Макрон созовет заседание Совбеза Франции - РИА Новости, 26.02.2022

Макрон созовет заседание Совбеза Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:21

2022-02-26T11:21

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в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает заседание Совета обороны и безопасности страны в субботу вечером по ситуации на Украине, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Сообщается, что заседание Совета пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/zapad-1774976113.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон