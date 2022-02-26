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Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют
Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют - РИА Новости, 26.02.2022
Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют
Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:40
2022-02-26T09:40
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Пушкинского фонтана, который был запущен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами. Он является одним из символов столицы, у жителей сложилась добрая традиция назначать именно возле этого фонтана встречи и свидания", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы начнутся в октябре, после завершения сезона фонтанов, и завершатся весной 2023 года."В рамках проекта планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменим гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения. Поменяем насосное и электрическое оборудование, светильники подводной подсветки, установим систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, приведем в порядок технические помещения", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы не доставят неудобства москвичам, во время капремонта планируется огородить только сам фонтан, закрывать для пешеходов Пушкинскую площадь не будут.
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Варвара Скокшина
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общество, городское хозяйство москвы, москва
09:40 26.02.2022
 
Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

Заммэра Москвы Бирюков: Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПушкинская площадь
Пушкинская площадь - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пушкинская площадь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Пушкинского фонтана, который был запущен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами. Он является одним из символов столицы, у жителей сложилась добрая традиция назначать именно возле этого фонтана встречи и свидания", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы начнутся в октябре, после завершения сезона фонтанов, и завершатся весной 2023 года.
"В рамках проекта планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменим гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения. Поменяем насосное и электрическое оборудование, светильники подводной подсветки, установим систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, приведем в порядок технические помещения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы не доставят неудобства москвичам, во время капремонта планируется огородить только сам фонтан, закрывать для пешеходов Пушкинскую площадь не будут.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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