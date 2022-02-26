https://ria.ru/20220226/fontan-1775220336.html

Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют - РИА Новости, 26.02.2022

Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:40

2022-02-26T09:40

2022-02-26T09:40

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один из самых известных столичных фонтанов - Пушкинский, расположенный на одноименной площади в центре столицы, капитально отремонтируют, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Пушкинского фонтана, который был запущен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами. Он является одним из символов столицы, у жителей сложилась добрая традиция назначать именно возле этого фонтана встречи и свидания", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы начнутся в октябре, после завершения сезона фонтанов, и завершатся весной 2023 года."В рамках проекта планируется полностью обновить внешний вид сооружения и оборудование, в частности, заменим гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку по всему периметру фонтана, отремонтируем системы водоснабжения и водоотведения. Поменяем насосное и электрическое оборудование, светильники подводной подсветки, установим систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, приведем в порядок технические помещения", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы не доставят неудобства москвичам, во время капремонта планируется огородить только сам фонтан, закрывать для пешеходов Пушкинскую площадь не будут.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва