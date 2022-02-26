Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220226/festival-1775101441.html
Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи
Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи - РИА Новости, 26.02.2022
Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи
Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:50
2022-02-26T07:50
культура
зимний фестиваль искусств юрия башмета
солисты москвы
театр наций
адлер
сочи
эмир кустурица
микаэл таривердиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775037251_0:23:3078:1754_1920x0_80_0_0_fcc226c1537035a963785d6d04007993.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или федеральном, но даже в глобальном масштабе. О премьерах и звездах, съехавшихся со всего мира на главный российский курорт посреди зимы, – в материале РИА НовостиБашметБашмет для фестиваля не только художественный руководитель, но и своеобразный культуртрегер. Ему удается собрать в единый сценический дайджест самые интересные события в области академической музыки, театра, кино, других видов искусств и показать их соединение, слияние, всевозможные пласты совместного существования. На 12 дней Сочи превращается в настоящий фестивальный город, где одновременно работают самые разные площадки – не только развлекательные, но и образовательные, дискуссионные, просветительские. И в итоге – складывается культурный форум, в котором находится место любым форматам.В основе каждого ключевого события – творчество самого Башмета и его оркестра "Солисты Москвы". Юрий Абрамович сочетает музыку с самыми разными жанрами. И демонстрирует как успешные наработки прошлых лет в новом, неожиданном прочтении, так и яркие премьеры, которые даже для столичной публики еще в новинку.ГармашНа юбилейном фестивале, одним из главных событий стал спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера. Бенефис Сергея Гармаша, который создает фактически моноспектакль по мотивам прозы Достоевского. Это страшная история искалеченной любви – когда мужчина настолько боготворит женщину, что становится ее тюремщиком. Рассказ о том, как забота и обожание превращаются в угнетение и насилие.Существование на сцене основного персонажа – и рассказчика, и главного героя одновременно – дополняют метущиеся черные тени: по сути, ожившие мечты о недостижимой любви. Эти сквозные роли исполняют студентки Щепкинского училища – а в ключевой момент спектакля они становятся еще и кукловодами: полумифическая героиня трижды преображается в куклу. Сперва – в деревянного манекена в человеческий рост, потом – в огромного надувного гиганта, и наконец – в крохотную изломанную фигурку, похожую на больного ребенка. Герой, страдающий человек, полный странной, искаженной, гипертрофированной страсти, мечется от одной к другой. Актуальный образ в наше время, когда границы между чувством и насилием становятся объектом пристального изучения и одним из ключевых вопросов морали.Другим персонажем "Кроткой" является музыка Кузьмы Бодрова. Основная короткая тема повторяется весь спектакль, как призрачная фуга. И когда в конце сам Юрий Башмет превращается из дирижера в солиста и берет в руки альт, то понимаешь, что только музыка в этой истории лишена каких-либо порицаемых страстей: она просто существует и живет чуть отстраненно, параллельно с происходящим на сцене.МироновЕще одно театральное событие фестиваля – спектакль-концерт "Гамлет", в котором на сцене — Евгений Миронов. Он в одиночку отыгрывает трагедию, а Башмет с оркестром "Новая Россия" обрамляют текст Шекспира музыкой Шостаковича.Эта версия совсем не похожа на другие мироновские "Гамлеты" – давнюю постановку Петера Штайна или "Гамлет/Коллаж" Робера Лепажа в Театре Наций. Здесь перед нами – актерское чтение, где важен эффект не столько от сценографии, сколько от сказанного слова. Музыка подчеркивает связь времен: в спектакле использованы фрагменты из знаменитого фильма Козинцева и написанные для постановки Николая Акимова в театре Вахтангова в 30-е годы прошлого века.КустурицаБыли на фестивале и казалось бы далекие от классической музыки исполнители. Среди них знаменитый режиссер Эмир Кустурица. А также давний друг фестиваля Игорь Бутман, с которым Юрий Башмет представил программу "Прогулка" — синтез академической и джазовой музыки, на основе одноименной пьесы Мусоргского из цикла "Картинки с выставки".Музыкальные эксперименты Башмета вовлекают в фестивальный процесс почти весь город. Так во время "Органного марафона" четыре концерта в один день были сыграны в разных точках Сочи – от аэропорта в Адлере до исторического здания Морского вокзала. Под финал там прошел уникальный концерт "Призрак оперы". В нем соединились поэзия и музыка из всемирно известных кинофильмов. Знаменитая органистка Евгения Кривицкая вместе с актером Петром Татарицким и специально приглашенными московскими и сочинскими музыкантами исполнили мелодии Микаэла Таривердиева, Нино Рота и Эннио Морриконе.Была и образовательная программа. Преподавателями поработали не только музыкальные звезды, дав традиционные мастер-классы, но и представители прессы. В "Школе молодых журналистов" прошли лекции и тренинги известных публицистов, ведущих, культурологов.
https://ria.ru/20220222/butman-1774142202.html
адлер
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Иткина
Татьяна Иткина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775037251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97f607ffc6cea3a7685f669c1848bd98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зимний фестиваль искусств юрия башмета, солисты москвы, театр наций, адлер, сочи, эмир кустурица, микаэл таривердиев, игорь бутман, новая россия, музыка, театр, евгений миронов, сергей гармаш
07:50 26.02.2022
 

Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕвгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте Шекспир. Шостакович. Гамлет с Государственным симфоническим оркестром Новая Россия под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или федеральном, но даже в глобальном масштабе. О премьерах и звездах, съехавшихся со всего мира на главный российский курорт посреди зимы, – в материале РИА Новости

Башмет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБанеры XV Зимнего международного фестиваля искусств на фасаде Зимнего театра в Сочи.
Банеры XV Зимнего международного фестиваля искусств на фасаде Зимнего театра в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Банеры XV Зимнего международного фестиваля искусств на фасаде Зимнего театра в Сочи.
Башмет для фестиваля не только художественный руководитель, но и своеобразный культуртрегер. Ему удается собрать в единый сценический дайджест самые интересные события в области академической музыки, театра, кино, других видов искусств и показать их соединение, слияние, всевозможные пласты совместного существования.
На 12 дней Сочи превращается в настоящий фестивальный город, где одновременно работают самые разные площадки – не только развлекательные, но и образовательные, дискуссионные, просветительские. И в итоге – складывается культурный форум, в котором находится место любым форматам.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Артисты Словенского Национального театра Марибора выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Артисты Национального балета Словакии (г. Марибор) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
1 из 6

Артисты Словенского Национального театра Марибора выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

Актер Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
2 из 6

Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Симоне Репеле и Саша Рива (Гранд театр Женевы) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Симоне Репеле и Саша Рива (Гранд театр Женевы) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
3 из 6

Симоне Репеле и Саша Рива (Гранд театр Женевы) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Мирьям Мендоза и Серхио Берналь (Национальный балет Испании) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Мирьям Мендоза и Серхио Берналь (Национальный балет Испании) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
4 из 6

Мирьям Мендоза и Серхио Берналь (Национальный балет Испании) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Певец Макс Эмануэль Ценчич и артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Певец Макс Эмануэль Ценчич и артистический директор фестиваля Юрий Башмет (справа) на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
5 из 6

Певец Макс Эмануэль Ценчич и артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузыкант Манабэ Наоюки (губной орган сё) во время выступления на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Манабэ Наоюки (губной орган сё) во время выступления на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
6 из 6
Музыкант Манабэ Наоюки (губной орган сё) во время выступления на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Артисты Словенского Национального театра Марибора выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Андрей Мерзликин в роли Ярослава Мудрого в хоровой опере "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Симоне Репеле и Саша Рива (Гранд театр Женевы) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Мирьям Мендоза и Серхио Берналь (Национальный балет Испании) выступают на вечере балета памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на юбилейном XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Певец Макс Эмануэль Ценчич и артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 6
Музыкант Манабэ Наоюки (губной орган сё) во время выступления на гала-концерте открытия XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В основе каждого ключевого события – творчество самого Башмета и его оркестра "Солисты Москвы". Юрий Абрамович сочетает музыку с самыми разными жанрами. И демонстрирует как успешные наработки прошлых лет в новом, неожиданном прочтении, так и яркие премьеры, которые даже для столичной публики еще в новинку.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАртистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Гармаш

На юбилейном фестивале, одним из главных событий стал спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера. Бенефис Сергея Гармаша, который создает фактически моноспектакль по мотивам прозы Достоевского. Это страшная история искалеченной любви – когда мужчина настолько боготворит женщину, что становится ее тюремщиком. Рассказ о том, как забота и обожание превращаются в угнетение и насилие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Существование на сцене основного персонажа – и рассказчика, и главного героя одновременно – дополняют метущиеся черные тени: по сути, ожившие мечты о недостижимой любви. Эти сквозные роли исполняют студентки Щепкинского училища – а в ключевой момент спектакля они становятся еще и кукловодами: полумифическая героиня трижды преображается в куклу. Сперва – в деревянного манекена в человеческий рост, потом – в огромного надувного гиганта, и наконец – в крохотную изломанную фигурку, похожую на больного ребенка.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
1 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая по мотивам повести Ф.М.Достоевского в постановке Виктора Крамера на сцене Малого театра в рамках Зимнего международного фестиваля искусств.
2 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
3 из 3

Спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Герой, страдающий человек, полный странной, искаженной, гипертрофированной страсти, мечется от одной к другой. Актуальный образ в наше время, когда границы между чувством и насилием становятся объектом пристального изучения и одним из ключевых вопросов морали.
Другим персонажем "Кроткой" является музыка Кузьмы Бодрова. Основная короткая тема повторяется весь спектакль, как призрачная фуга. И когда в конце сам Юрий Башмет превращается из дирижера в солиста и берет в руки альт, то понимаешь, что только музыка в этой истории лишена каких-либо порицаемых страстей: она просто существует и живет чуть отстраненно, параллельно с происходящим на сцене.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
1 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

Актер Сергей Гармаш в спектакле Кроткая в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
2 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", музыкант Юрий Башмет во время спектакля "Кроткая".

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия, музыкант Юрий Башмет во время спектакля Кроткая по мотивам повести Ф.М. Достоевского в постановке Виктора Крамера на сцене Малого театра в рамках Зимнего международного фестиваля искусств.
3 из 3

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", музыкант Юрий Башмет во время спектакля "Кроткая".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", музыкант Юрий Башмет во время спектакля "Кроткая".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Миронов

Еще одно театральное событие фестиваля – спектакль-концерт "Гамлет", в котором на сцене — Евгений Миронов. Он в одиночку отыгрывает трагедию, а Башмет с оркестром "Новая Россия" обрамляют текст Шекспира музыкой Шостаковича.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕвгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте Шекспир. Шостакович. Гамлет с Государственным симфоническим оркестром Новая Россия под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Эта версия совсем не похожа на другие мироновские "Гамлеты" – давнюю постановку Петера Штайна или "Гамлет/Коллаж" Робера Лепажа в Театре Наций. Здесь перед нами – актерское чтение, где важен эффект не столько от сценографии, сколько от сказанного слова. Музыка подчеркивает связь времен: в спектакле использованы фрагменты из знаменитого фильма Козинцева и написанные для постановки Николая Акимова в театре Вахтангова в 30-е годы прошлого века.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕвгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте Шекспир. Шостакович. Гамлет с Государственным симфоническим оркестром Новая Россия под управлением Юрия Башмета в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Кустурица

Были на фестивале и казалось бы далекие от классической музыки исполнители. Среди них знаменитый режиссер Эмир Кустурица.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra выступают на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
1 из 4

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra выступают на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
2 из 4

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Эмир Кустурица на концерте в Зимнем театре в Сочи.

Эмир Кустурица на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
3 из 4

Эмир Кустурица на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Эмир Кустурица и музыканты The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

Эмир Кустурица (в центре) и музыканты The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
4 из 4

Эмир Кустурица и музыканты The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra выступают на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Эмир Кустурица на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Эмир Кустурица и музыканты The No Smoking Orchestra на концерте в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
А также давний друг фестиваля Игорь Бутман, с которым Юрий Башмет представил программу "Прогулка" — синтез академической и джазовой музыки, на основе одноименной пьесы Мусоргского из цикла "Картинки с выставки".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман (справа) во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
1 из 3

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
2 из 3

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
3 из 3

Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Музыканты Юрий Башмет, Олег Аккуратов и Игорь Бутман (слева направо) во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Музыкальные эксперименты Башмета вовлекают в фестивальный процесс почти весь город. Так во время "Органного марафона" четыре концерта в один день были сыграны в разных точках Сочи – от аэропорта в Адлере до исторического здания Морского вокзала. Под финал там прошел уникальный концерт "Призрак оперы". В нем соединились поэзия и музыка из всемирно известных кинофильмов. Знаменитая органистка Евгения Кривицкая вместе с актером Петром Татарицким и специально приглашенными московскими и сочинскими музыкантами исполнили мелодии Микаэла Таривердиева, Нино Рота и Эннио Морриконе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДочь дирижера Юрия Башмета Ксения Башмет проводит музыкальный мастер-класс в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
Дочь дирижера Юрия Башмета Ксения Башмет проводит музыкальный мастер-класс в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
1 из 2
Дочь дирижера Юрия Башмета Ксения Башмет проводит музыкальный мастер-класс в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВиолончелист Юстус Гримм (Бельгия) проводит мастер-класс в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Виолончелист Юстус Гримм (Бельгия) проводит мастер-класс в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
2 из 2
Виолончелист Юстус Гримм (Бельгия) проводит мастер-класс в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Дочь дирижера Юрия Башмета Ксения Башмет проводит музыкальный мастер-класс в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2
Виолончелист Юстус Гримм (Бельгия) проводит мастер-класс в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Была и образовательная программа. Преподавателями поработали не только музыкальные звезды, дав традиционные мастер-классы, но и представители прессы. В "Школе молодых журналистов" прошли лекции и тренинги известных публицистов, ведущих, культурологов.
Музыкант Игорь Бутман во время выступления на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:00Культура
Бутман: после хорошего концерта люди красивее выглядят, морщины пропадают
Опубликовано: Татьяна Иткина
 
КультураЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаСолисты МосквыТеатр нацийАдлерСочиЭмир КустурицаМикаэл ТаривердиевИгорь БутманНовая РоссияМузыкаТеатрЕвгений МироновСергей Гармаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала