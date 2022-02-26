https://ria.ru/20220226/festival-1775101441.html

Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи

Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи - РИА Новости, 26.02.2022

Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи

Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T07:50

2022-02-26T07:50

2022-02-26T07:50

культура

зимний фестиваль искусств юрия башмета

солисты москвы

театр наций

адлер

сочи

эмир кустурица

микаэл таривердиев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или федеральном, но даже в глобальном масштабе. О премьерах и звездах, съехавшихся со всего мира на главный российский курорт посреди зимы, – в материале РИА НовостиБашметБашмет для фестиваля не только художественный руководитель, но и своеобразный культуртрегер. Ему удается собрать в единый сценический дайджест самые интересные события в области академической музыки, театра, кино, других видов искусств и показать их соединение, слияние, всевозможные пласты совместного существования. На 12 дней Сочи превращается в настоящий фестивальный город, где одновременно работают самые разные площадки – не только развлекательные, но и образовательные, дискуссионные, просветительские. И в итоге – складывается культурный форум, в котором находится место любым форматам.В основе каждого ключевого события – творчество самого Башмета и его оркестра "Солисты Москвы". Юрий Абрамович сочетает музыку с самыми разными жанрами. И демонстрирует как успешные наработки прошлых лет в новом, неожиданном прочтении, так и яркие премьеры, которые даже для столичной публики еще в новинку.ГармашНа юбилейном фестивале, одним из главных событий стал спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера. Бенефис Сергея Гармаша, который создает фактически моноспектакль по мотивам прозы Достоевского. Это страшная история искалеченной любви – когда мужчина настолько боготворит женщину, что становится ее тюремщиком. Рассказ о том, как забота и обожание превращаются в угнетение и насилие.Существование на сцене основного персонажа – и рассказчика, и главного героя одновременно – дополняют метущиеся черные тени: по сути, ожившие мечты о недостижимой любви. Эти сквозные роли исполняют студентки Щепкинского училища – а в ключевой момент спектакля они становятся еще и кукловодами: полумифическая героиня трижды преображается в куклу. Сперва – в деревянного манекена в человеческий рост, потом – в огромного надувного гиганта, и наконец – в крохотную изломанную фигурку, похожую на больного ребенка. Герой, страдающий человек, полный странной, искаженной, гипертрофированной страсти, мечется от одной к другой. Актуальный образ в наше время, когда границы между чувством и насилием становятся объектом пристального изучения и одним из ключевых вопросов морали.Другим персонажем "Кроткой" является музыка Кузьмы Бодрова. Основная короткая тема повторяется весь спектакль, как призрачная фуга. И когда в конце сам Юрий Башмет превращается из дирижера в солиста и берет в руки альт, то понимаешь, что только музыка в этой истории лишена каких-либо порицаемых страстей: она просто существует и живет чуть отстраненно, параллельно с происходящим на сцене.МироновЕще одно театральное событие фестиваля – спектакль-концерт "Гамлет", в котором на сцене — Евгений Миронов. Он в одиночку отыгрывает трагедию, а Башмет с оркестром "Новая Россия" обрамляют текст Шекспира музыкой Шостаковича.Эта версия совсем не похожа на другие мироновские "Гамлеты" – давнюю постановку Петера Штайна или "Гамлет/Коллаж" Робера Лепажа в Театре Наций. Здесь перед нами – актерское чтение, где важен эффект не столько от сценографии, сколько от сказанного слова. Музыка подчеркивает связь времен: в спектакле использованы фрагменты из знаменитого фильма Козинцева и написанные для постановки Николая Акимова в театре Вахтангова в 30-е годы прошлого века.КустурицаБыли на фестивале и казалось бы далекие от классической музыки исполнители. Среди них знаменитый режиссер Эмир Кустурица. А также давний друг фестиваля Игорь Бутман, с которым Юрий Башмет представил программу "Прогулка" — синтез академической и джазовой музыки, на основе одноименной пьесы Мусоргского из цикла "Картинки с выставки".Музыкальные эксперименты Башмета вовлекают в фестивальный процесс почти весь город. Так во время "Органного марафона" четыре концерта в один день были сыграны в разных точках Сочи – от аэропорта в Адлере до исторического здания Морского вокзала. Под финал там прошел уникальный концерт "Призрак оперы". В нем соединились поэзия и музыка из всемирно известных кинофильмов. Знаменитая органистка Евгения Кривицкая вместе с актером Петром Татарицким и специально приглашенными московскими и сочинскими музыкантами исполнили мелодии Микаэла Таривердиева, Нино Рота и Эннио Морриконе.Была и образовательная программа. Преподавателями поработали не только музыкальные звезды, дав традиционные мастер-классы, но и представители прессы. В "Школе молодых журналистов" прошли лекции и тренинги известных публицистов, ведущих, культурологов.

https://ria.ru/20220222/butman-1774142202.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

зимний фестиваль искусств юрия башмета, солисты москвы, театр наций, адлер, сочи, эмир кустурица, микаэл таривердиев, игорь бутман, новая россия, музыка, театр, евгений миронов, сергей гармаш