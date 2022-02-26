Высокий сезон в несезон. Кого и что Башмет привез в Сочи

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или федеральном, но даже в глобальном масштабе. О премьерах и звездах, съехавшихся со всего мира на главный российский курорт посреди зимы, – в материале РИА НовостиБашметБашмет для фестиваля не только художественный руководитель, но и своеобразный культуртрегер. Ему удается собрать в единый сценический дайджест самые интересные события в области академической музыки, театра, кино, других видов искусств и показать их соединение, слияние, всевозможные пласты совместного существования. На 12 дней Сочи превращается в настоящий фестивальный город, где одновременно работают самые разные площадки – не только развлекательные, но и образовательные, дискуссионные, просветительские. И в итоге – складывается культурный форум, в котором находится место любым форматам.В основе каждого ключевого события – творчество самого Башмета и его оркестра "Солисты Москвы". Юрий Абрамович сочетает музыку с самыми разными жанрами. И демонстрирует как успешные наработки прошлых лет в новом, неожиданном прочтении, так и яркие премьеры, которые даже для столичной публики еще в новинку.ГармашНа юбилейном фестивале, одним из главных событий стал спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера. Бенефис Сергея Гармаша, который создает фактически моноспектакль по мотивам прозы Достоевского. Это страшная история искалеченной любви – когда мужчина настолько боготворит женщину, что становится ее тюремщиком. Рассказ о том, как забота и обожание превращаются в угнетение и насилие.Существование на сцене основного персонажа – и рассказчика, и главного героя одновременно – дополняют метущиеся черные тени: по сути, ожившие мечты о недостижимой любви. Эти сквозные роли исполняют студентки Щепкинского училища – а в ключевой момент спектакля они становятся еще и кукловодами: полумифическая героиня трижды преображается в куклу. Сперва – в деревянного манекена в человеческий рост, потом – в огромного надувного гиганта, и наконец – в крохотную изломанную фигурку, похожую на больного ребенка. Герой, страдающий человек, полный странной, искаженной, гипертрофированной страсти, мечется от одной к другой. Актуальный образ в наше время, когда границы между чувством и насилием становятся объектом пристального изучения и одним из ключевых вопросов морали.Другим персонажем "Кроткой" является музыка Кузьмы Бодрова. Основная короткая тема повторяется весь спектакль, как призрачная фуга. И когда в конце сам Юрий Башмет превращается из дирижера в солиста и берет в руки альт, то понимаешь, что только музыка в этой истории лишена каких-либо порицаемых страстей: она просто существует и живет чуть отстраненно, параллельно с происходящим на сцене.МироновЕще одно театральное событие фестиваля – спектакль-концерт "Гамлет", в котором на сцене — Евгений Миронов. Он в одиночку отыгрывает трагедию, а Башмет с оркестром "Новая Россия" обрамляют текст Шекспира музыкой Шостаковича.Эта версия совсем не похожа на другие мироновские "Гамлеты" – давнюю постановку Петера Штайна или "Гамлет/Коллаж" Робера Лепажа в Театре Наций. Здесь перед нами – актерское чтение, где важен эффект не столько от сценографии, сколько от сказанного слова. Музыка подчеркивает связь времен: в спектакле использованы фрагменты из знаменитого фильма Козинцева и написанные для постановки Николая Акимова в театре Вахтангова в 30-е годы прошлого века.КустурицаБыли на фестивале и казалось бы далекие от классической музыки исполнители. Среди них знаменитый режиссер Эмир Кустурица. А также давний друг фестиваля Игорь Бутман, с которым Юрий Башмет представил программу "Прогулка" — синтез академической и джазовой музыки, на основе одноименной пьесы Мусоргского из цикла "Картинки с выставки".Музыкальные эксперименты Башмета вовлекают в фестивальный процесс почти весь город. Так во время "Органного марафона" четыре концерта в один день были сыграны в разных точках Сочи – от аэропорта в Адлере до исторического здания Морского вокзала. Под финал там прошел уникальный концерт "Призрак оперы". В нем соединились поэзия и музыка из всемирно известных кинофильмов. Знаменитая органистка Евгения Кривицкая вместе с актером Петром Татарицким и специально приглашенными московскими и сочинскими музыкантами исполнили мелодии Микаэла Таривердиева, Нино Рота и Эннио Морриконе.Была и образовательная программа. Преподавателями поработали не только музыкальные звезды, дав традиционные мастер-классы, но и представители прессы. В "Школе молодых журналистов" прошли лекции и тренинги известных публицистов, ведущих, культурологов.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Знаменитый музыкант Юрий Башмет уже в пятнадцатый раз провел в Сочи Зимний международный фестиваль искусств. И событие это знаковое не только в региональном или федеральном, но даже в глобальном масштабе. О премьерах и звездах, съехавшихся со всего мира на главный российский курорт посреди зимы, – в материале РИА Новости
Банеры XV Зимнего международного фестиваля искусств на фасаде Зимнего театра в Сочи.
Башмет для фестиваля не только художественный руководитель, но и своеобразный культуртрегер. Ему удается собрать в единый сценический дайджест самые интересные события в области академической музыки, театра, кино, других видов искусств и показать их соединение, слияние, всевозможные пласты совместного существования.
На 12 дней Сочи превращается в настоящий фестивальный город, где одновременно работают самые разные площадки – не только развлекательные, но и образовательные, дискуссионные, просветительские. И в итоге – складывается культурный форум, в котором находится место любым форматам.
В основе каждого ключевого события – творчество самого Башмета и его оркестра "Солисты Москвы". Юрий Абрамович сочетает музыку с самыми разными жанрами. И демонстрирует как успешные наработки прошлых лет в новом, неожиданном прочтении, так и яркие премьеры, которые даже для столичной публики еще в новинку.
Артистический директор фестиваля, дирижер Юрий Башмет во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Гармаш
На юбилейном фестивале, одним из главных событий стал спектакль "Кроткая" в постановке Виктора Крамера. Бенефис Сергея Гармаша, который создает фактически моноспектакль по мотивам прозы Достоевского. Это страшная история искалеченной любви – когда мужчина настолько боготворит женщину, что становится ее тюремщиком. Рассказ о том, как забота и обожание превращаются в угнетение и насилие.
Сергей Гармаш в спектакле "Кроткая" в постановке Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Достоевского на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Существование на сцене основного персонажа – и рассказчика, и главного героя одновременно – дополняют метущиеся черные тени: по сути, ожившие мечты о недостижимой любви. Эти сквозные роли исполняют студентки Щепкинского училища – а в ключевой момент спектакля они становятся еще и кукловодами: полумифическая героиня трижды преображается в куклу. Сперва – в деревянного манекена в человеческий рост, потом – в огромного надувного гиганта, и наконец – в крохотную изломанную фигурку, похожую на больного ребенка.
Герой, страдающий человек, полный странной, искаженной, гипертрофированной страсти, мечется от одной к другой. Актуальный образ в наше время, когда границы между чувством и насилием становятся объектом пристального изучения и одним из ключевых вопросов морали.
Другим персонажем "Кроткой" является музыка Кузьмы Бодрова. Основная короткая тема повторяется весь спектакль, как призрачная фуга. И когда в конце сам Юрий Башмет превращается из дирижера в солиста и берет в руки альт, то понимаешь, что только музыка в этой истории лишена каких-либо порицаемых страстей: она просто существует и живет чуть отстраненно, параллельно с происходящим на сцене.
Еще одно театральное событие фестиваля – спектакль-концерт "Гамлет", в котором на сцене — Евгений Миронов. Он в одиночку отыгрывает трагедию, а Башмет с оркестром "Новая Россия" обрамляют текст Шекспира музыкой Шостаковича.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Эта версия совсем не похожа на другие мироновские "Гамлеты" – давнюю постановку Петера Штайна или "Гамлет/Коллаж" Робера Лепажа в Театре Наций. Здесь перед нами – актерское чтение, где важен эффект не столько от сценографии, сколько от сказанного слова. Музыка подчеркивает связь времен: в спектакле использованы фрагменты из знаменитого фильма Козинцева и написанные для постановки Николая Акимова в театре Вахтангова в 30-е годы прошлого века.
Евгений Миронов выступает в спектакле-концерте "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Кустурица
Были на фестивале и казалось бы далекие от классической музыки исполнители. Среди них знаменитый режиссер Эмир Кустурица.
А также давний друг фестиваля Игорь Бутман, с которым Юрий Башмет представил программу "Прогулка" — синтез академической и джазовой музыки, на основе одноименной пьесы Мусоргского из цикла "Картинки с выставки".
Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
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Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман во время репетиции перед выступлением на совместном концерте Симфонического оркестра Юрия Башмета и Московского джазового оркестра Игоря Бутмана на XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Музыкальные эксперименты Башмета вовлекают в фестивальный процесс почти весь город. Так во время "Органного марафона" четыре концерта в один день были сыграны в разных точках Сочи – от аэропорта в Адлере до исторического здания Морского вокзала. Под финал там прошел уникальный концерт "Призрак оперы". В нем соединились поэзия и музыка из всемирно известных кинофильмов. Знаменитая органистка Евгения Кривицкая вместе с актером Петром Татарицким и специально приглашенными московскими и сочинскими музыкантами исполнили мелодии Микаэла Таривердиева, Нино Рота и Эннио Морриконе.
Была и образовательная программа. Преподавателями поработали не только музыкальные звезды, дав традиционные мастер-классы, но и представители прессы. В "Школе молодых журналистов" прошли лекции и тренинги известных публицистов, ведущих, культурологов.
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