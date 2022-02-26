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WP: США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева
WP: США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева - РИА Новости, 26.02.2022
WP: США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева
Власти США готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T04:10
2022-02-26T05:32
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти США готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.На такой шаг, как утверждается, американцы готовы пойти, чтобы он не оказался в руках наступающих российских войск.Высокопоставленный источник WP заявил, что американские чиновники в последние дни говорили с Зеленским о "различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства".Украинский чиновник сообщил изданию, что Зеленский не отдавал распоряжений вывезти его в другой город, например Львов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/noch-1775196493.html
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в мире, сша, россия, украина
04:10 26.02.2022 (обновлено: 05:32 26.02.2022)
 
WP: США готовы помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева

WP: власти США готовы помочь Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Киева

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти США готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
На такой шаг, как утверждается, американцы готовы пойти, чтобы он не оказался в руках наступающих российских войск.
Высокопоставленный источник WP заявил, что американские чиновники в последние дни говорили с Зеленским о "различных вопросах безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства".
Украинский чиновник сообщил изданию, что Зеленский не отдавал распоряжений вывезти его в другой город, например Львов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:27
Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет тяжелой
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:49
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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