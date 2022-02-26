https://ria.ru/20220226/energoset-1775308012.html

Украина отказалась от присоединения к российской энергосети

Украина отказалась от присоединения к российской энергосети - РИА Новости, 26.02.2022

Украина отказалась от присоединения к российской энергосети

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T22:38

2022-02-26T22:38

2022-02-26T22:56

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россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России.Ранее Киев заявлял, что с 24 по 26 февраля в тестовом режиме проверит работу энергосистемы Украины в изолированном режиме без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.Как написал Галущенко на своей странице в Facebook, "сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети" России.В декабре 2021 года "Укрэнерго" сообщало, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/neft-1775298879.html

https://ria.ru/20220225/potok-1775007358.html

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россия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, энергетика, украина, россия