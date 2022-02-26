https://ria.ru/20220226/energoset-1775308012.html
Украина отказалась от присоединения к российской энергосети
Украина отказалась от присоединения к российской энергосети - РИА Новости, 26.02.2022
Украина отказалась от присоединения к российской энергосети
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:38
2022-02-26T22:38
2022-02-26T22:56
в мире
энергетика
украина
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России.Ранее Киев заявлял, что с 24 по 26 февраля в тестовом режиме проверит работу энергосистемы Украины в изолированном режиме без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.Как написал Галущенко на своей странице в Facebook, "сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети" России.В декабре 2021 года "Укрэнерго" сообщало, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/neft-1775298879.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энергетика, украина, россия
22:38 26.02.2022 (обновлено: 22:56 26.02.2022)
Украина отказалась от присоединения к российской энергосети
Глава Минэнерго Украины подписал указ об отказе от присоединения к российской энергосети