https://ria.ru/20220226/ekonomika-1775263567.html

Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, заявил Песков

Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2022

Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, заявил Песков

РФ принимает меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:47

2022-02-26T15:47

2022-02-26T16:01

экономика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. РФ принимает меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств. И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", - сказал он журналистам.Песков добавил, что этот потенциал был заранее создан."Он и подготовлен для таких ситуаций", - сказал Песков.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263464.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий медведев, россия, сша, украина, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2