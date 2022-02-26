https://ria.ru/20220226/dtp-1775273497.html

В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека

В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека - РИА Новости, 26.02.2022

В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека

В ДТП с туристическим автобусом в Верхней Баварии, который направлялся из Северного Рейна-Вестфалии, в субботу утром пострадали 32 человека, из них 11 находятся РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:21

2022-02-26T17:21

2022-02-26T17:25

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Верхней Баварии, который направлялся из Северного Рейна-Вестфалии, в субботу утром пострадали 32 человека, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты, они были направлены в ближайшие больницы. Погибших нет. В автобусе находился 61 человек, в том числе дети и подростки.Причины аварии пока не установлены, но, по первоначальным данным, автобус съехал с дороги без постороннего вмешательства, затем тем он перевернулся, столкнувшись с насыпью. Проводится техническая экспертиза.

https://ria.ru/20220222/dtp-1774310690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, германия, бавария