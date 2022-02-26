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В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека
В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека - РИА Новости, 26.02.2022
В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека
В ДТП с туристическим автобусом в Верхней Баварии, который направлялся из Северного Рейна-Вестфалии, в субботу утром пострадали 32 человека, из них 11 находятся РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:21
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в мире
германия
бавария
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Верхней Баварии, который направлялся из Северного Рейна-Вестфалии, в субботу утром пострадали 32 человека, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты, они были направлены в ближайшие больницы. Погибших нет. В автобусе находился 61 человек, в том числе дети и подростки.Причины аварии пока не установлены, но, по первоначальным данным, автобус съехал с дороги без постороннего вмешательства, затем тем он перевернулся, столкнувшись с насыпью. Проводится техническая экспертиза.
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Станислав Ванд
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в мире, германия, бавария
17:21 26.02.2022 (обновлено: 17:25 26.02.2022)
 
В Баварии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 32 человека

В Баварии туристический автобус попал в ДТП, пострадали 32 человека

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль скорой помощи в Германии
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом в Верхней Баварии, который направлялся из Северного Рейна-Вестфалии, в субботу утром пострадали 32 человека, из них 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты, они были направлены в ближайшие больницы. Погибших нет. В автобусе находился 61 человек, в том числе дети и подростки.
Причины аварии пока не установлены, но, по первоначальным данным, автобус съехал с дороги без постороннего вмешательства, затем тем он перевернулся, столкнувшись с насыпью. Проводится техническая экспертиза.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреГерманияБавария
 
 
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