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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donetsk-1775190980.html
В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада
В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада - РИА Новости, 26.02.2022
В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада
В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:17
2022-02-26T01:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости.Мощные раскаты начались в 23.33 (по мск) и всего было слышно три последовательных батарейных залпа. Оперативно определить направление удара в условиях городской застройки сложно.Последние два дня окраины Донецка подвергаются обстрелу. Под ударом находится Кировский и Киевский районы города. Есть погибшие и раненые.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775193545.html
https://ria.ru/20220226/aleksandrovka-1775191752.html
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Павел Стуков
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
353
60
в мире, донецк (донецкая область)
00:17 26.02.2022 (обновлено: 01:01 26.02.2022)
 
В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада

В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости.
Мощные раскаты начались в 23.33 (по мск) и всего было слышно три последовательных батарейных залпа. Оперативно определить направление удара в условиях городской застройки сложно.
Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку
Последние два дня окраины Донецка подвергаются обстрелу. Под ударом находится Кировский и Киевский районы города. Есть погибшие и раненые.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Александровку
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)
 
 
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