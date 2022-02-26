https://ria.ru/20220226/donetsk-1775190980.html

В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада

В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада - РИА Новости, 26.02.2022

В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада

В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:17

2022-02-26T00:17

2022-02-26T01:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости.Мощные раскаты начались в 23.33 (по мск) и всего было слышно три последовательных батарейных залпа. Оперативно определить направление удара в условиях городской застройки сложно.Последние два дня окраины Донецка подвергаются обстрелу. Под ударом находится Кировский и Киевский районы города. Есть погибшие и раненые.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775193545.html

https://ria.ru/20220226/aleksandrovka-1775191752.html

донецк (донецкая область)

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, донецк (донецкая область)