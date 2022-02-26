00:17 26.02.2022 (обновлено: 01:01 26.02.2022)
В Донецке слышна мощная артиллерийская канонада
В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В Донецке вновь слышна артиллерийская канонада высокой интенсивности и мощности, передает корреспондент РИА Новости.
Мощные раскаты начались в 23.33 (по мск) и всего было слышно три последовательных батарейных залпа. Оперативно определить направление удара в условиях городской застройки сложно.
Последние два дня окраины Донецка подвергаются обстрелу. Под ударом находится Кировский и Киевский районы города. Есть погибшие и раненые.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Утром в четверг Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Павел Стуков