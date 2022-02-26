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Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД
Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2022
Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД
РИА Новости. СТРАСБУРГ ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ ПРЕДПОЧИТАЛ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА БЕСЧИНСТВА УКРАИНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ, ОТ РУК КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ТЫСЯЧИ МИРНЫХ ГРАЖДАН - МИД РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:21
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Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД
В МИД заявили, что Страсбург восемь лет закрывал глаза на бесчинства украинских карателей