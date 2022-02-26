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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД
Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2022
Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД
РИА Новости. СТРАСБУРГ ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ ПРЕДПОЧИТАЛ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА БЕСЧИНСТВА УКРАИНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ, ОТ РУК КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ТЫСЯЧИ МИРНЫХ ГРАЖДАН - МИД РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:21
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обострение ситуации в днр и лнр
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РИА Новости. СТРАСБУРГ ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ ПРЕДПОЧИТАЛ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА БЕСЧИНСТВА УКРАИНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ, ОТ РУК КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ТЫСЯЧИ МИРНЫХ ГРАЖДАН - МИД РФРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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17:21 26.02.2022
 
Страсбург восемь лет закрывал глаза на ситуацию в Донбассе, заявили в МИД

В МИД заявили, что Страсбург восемь лет закрывал глаза на бесчинства украинских карателей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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