https://ria.ru/20220226/donbass-1775261392.html

ВСУ обстреляли Александровку из минометов, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Александровку из минометов, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ обстреляли Александровку из минометов, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Александровка на окраине Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:33

2022-02-26T15:33

2022-02-26T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Александровка на окраине Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Александровка: выпущено 8 мин калибром 82 мм", - говорится в заявлении представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/dnr-1775260040.html

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киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика