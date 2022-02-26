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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donbass-1775251043.html
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:13
2022-02-26T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны пунктов Новомихайловка и Водяное. По населенному пункту Ленинское украинские войска произвели обстрел снарядами калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика
14:13 26.02.2022
 
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в республике

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрелы произошли со стороны пунктов Новомихайловка и Водяное. По населенному пункту Ленинское украинские войска произвели обстрел снарядами калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Горловку из "Градов", сообщили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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