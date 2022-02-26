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ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:13
2022-02-26T14:13
2022-02-26T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны пунктов Новомихайловка и Водяное. По населенному пункту Ленинское украинские войска произвели обстрел снарядами калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в республике