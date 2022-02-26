https://ria.ru/20220226/donbass-1775251043.html

ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:13

2022-02-26T14:13

2022-02-26T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Александровка и Ленинское в ДНР с использованием запрещенного калибра, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны пунктов Новомихайловка и Водяное. По населенному пункту Ленинское украинские войска произвели обстрел снарядами калибром 122 миллиметра, говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775249340.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика