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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donbass-1775248118.html
Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях
Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях - РИА Новости, 26.02.2022
Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:51
2022-02-26T14:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных территориях."Не допустите, чтобы нацики смогли уничтожать гражданское население на вашей территории. Вы поймите, народ Украины вам этого никогда не простит, потому что вам доверили оружие по конституции", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1", обращаясь к военным Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/obstrely-1775240758.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
13:51 26.02.2022 (обновлено: 14:10 26.02.2022)
 
Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях

Басурин призвал ВСУ не допустить уничтожения населения на подконтрольных территориях

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных территориях.
"Не допустите, чтобы нацики смогли уничтожать гражданское население на вашей территории. Вы поймите, народ Украины вам этого никогда не простит, потому что вам доверили оружие по конституции", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1", обращаясь к военным Украины.
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:48В мире
Минобороны РФ: украинские националисты обстреляли жилые районы Старобельска
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Тактика выжженной земли – ополченец ДНР рассказал, зачем ВСУ стреляют по мирным жителям - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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