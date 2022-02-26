https://ria.ru/20220226/donbass-1775248118.html

Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях

Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях - РИА Новости, 26.02.2022

Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:51

2022-02-26T13:51

2022-02-26T14:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных территориях."Не допустите, чтобы нацики смогли уничтожать гражданское население на вашей территории. Вы поймите, народ Украины вам этого никогда не простит, потому что вам доверили оружие по конституции", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1", обращаясь к военным Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/obstrely-1775240758.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html

россия

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев