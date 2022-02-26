13:51 26.02.2022 (обновлено: 14:10 26.02.2022)
Басурин призвал ВСУ защитить население на подконтрольных территориях
Басурин призвал ВСУ не допустить уничтожения населения на подконтрольных территориях
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных не допустить уничтожения нацистами мирного населения на подконтрольных территориях.
"Не допустите, чтобы нацики смогли уничтожать гражданское население на вашей территории. Вы поймите, народ Украины вам этого никогда не простит, потому что вам доверили оружие по конституции", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1", обращаясь к военным Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова