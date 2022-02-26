https://ria.ru/20220226/donbass-1775244925.html

ВСУ планируют обстрелять из "Градов" жилые кварталы в ДНР, заявил Пушилин

ВСУ планируют обстрелять из "Градов" жилые кварталы в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ планируют обстрелять из "Градов" жилые кварталы в ДНР, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что украинские войска будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:18

2022-02-26T13:18

2022-02-26T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что украинские войска будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем залпового огня "Град", чтобы "обвинить" республики и Россию в разрушениях инфраструктуры и гибели людей."По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине. Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html

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киев

луганская народная республика

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, денис пушилин