13:18 26.02.2022 (обновлено: 13:49 26.02.2022)
ВСУ планируют обстрелять из "Градов" жилые кварталы в ДНР, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ хотят обстрелять из "Градов" жилые кварталы в республике
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что украинские войска будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем залпового огня "Град", чтобы "обвинить" республики и Россию в разрушениях инфраструктуры и гибели людей.
"По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине. Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова