10:51 26.02.2022 (обновлено: 11:11 26.02.2022)
ВСУ обстреляли Саханку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Саханка минами запрещенного калибра
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Саханка в ДНР минами запрещенного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова