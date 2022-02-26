10:00 26.02.2022 (обновлено: 10:14 26.02.2022)
ВСУ обстреляли Зайцево снарядами запрещенного калибра, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Зайцево снарядами запрещенного калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке
Мужчина демонстрирует последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома на улице 9 января в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) снарядами запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, в 9.45 в сторону населенного пункта было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: Дарья Буймова