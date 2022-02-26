https://ria.ru/20220226/donbass-1775222770.html

ВСУ обстреляли Зайцево снарядами запрещенного калибра, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Зайцево снарядами запрещенного калибра, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ обстреляли Зайцево снарядами запрещенного калибра, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) снарядами запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:00

2022-02-26T10:00

2022-02-26T10:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) снарядами запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, в 9.45 в сторону населенного пункта было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrely-1775219957.html

https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775218208.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия