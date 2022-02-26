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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/donbass-1775217322.html
ВСУ выпустили по ДНР около 250 запрещенных снарядов за сутки
ВСУ выпустили по ДНР около 250 запрещенных снарядов за сутки - РИА Новости, 26.02.2022
ВСУ выпустили по ДНР около 250 запрещенных снарядов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 250 снарядов запрещенного калибра в Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях в ДНР, говорится в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:16
2022-02-26T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 250 снарядов запрещенного калибра в Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях в ДНР, говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением, по Горловскому направлению украинские войска выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, 45 снарядов калибра 122 миллиметра. Также применялись по этому направлению минометы.По Донецкому направлению украинские военные применили РСЗО, а также артиллерию калибров 152 и 122 миллиметров. Всего по этому направлению выпущено около 50 снарядов запрещенным калибром.Украинские войска также выпустили 28 мин из минометов калибра 120 миллиметров."Повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/opolchenets-1775219466.html
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россия
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
09:16 26.02.2022 (обновлено: 09:37 26.02.2022)
 
ВСУ выпустили по ДНР около 250 запрещенных снарядов за сутки

В ДНР заявили, что за сутки ВСУ выпустили по республике около 250 запрещенных снарядов

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили около 250 снарядов запрещенного калибра в Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях в ДНР, говорится в заявлении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В соответствии с заявлением, по Горловскому направлению украинские войска выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, 45 снарядов калибра 122 миллиметра. Также применялись по этому направлению минометы.
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:31В мире
Ополченец из ДНР: украинские войска используют тактику "выжженной земли"
По Донецкому направлению украинские военные применили РСЗО, а также артиллерию калибров 152 и 122 миллиметров. Всего по этому направлению выпущено около 50 снарядов запрещенным калибром.
Украинские войска также выпустили 28 мин из минометов калибра 120 миллиметров.
"Повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили об обстреле Зайцево и Верхнеторецкого со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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