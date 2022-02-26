https://ria.ru/20220226/donbass-1775213468.html

В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек

В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек

За сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и ещё 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель ЛНР в гуманитарной... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:33

2022-02-26T08:33

2022-02-26T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и ещё 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчетов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР", - написал Мирошник в Telegram-канале.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, в республике за минувшие сутки погибли пять человек и 13 получили ранения в результате обстрелов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк