https://ria.ru/20220226/donbass-1775213468.html
В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек
В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек
За сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и ещё 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель ЛНР в гуманитарной... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T08:33
2022-02-26T08:33
2022-02-26T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. За сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и ещё 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ погибло 7 и ранено 15 мирных жителей. По данным отчетов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР", - написал Мирошник в Telegram-канале.Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, в республике за минувшие сутки погибли пять человек и 13 получили ранения в результате обстрелов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк
08:33 26.02.2022 (обновлено: 09:38 26.02.2022)
В ЛНР и ДНР при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли семь человек
В Донбассе при обстрелах со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей, 15 человек ранены