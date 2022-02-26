08:30 26.02.2022 (обновлено: 08:54 26.02.2022)
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ
В ЛНР заявили, что после эвакуации СММ ОБСЕ Киев сможет конструировать любую реальность
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"СММ ОБСЕ сворачивает свою деятельность на Украине… Ещё один источник относительно достоверной информации сворачивается. Теперь Украина при поддержке западных СМИ может конструировать любую виртуальную реальность", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова