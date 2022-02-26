Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/donbass-1775213114.html
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ - РИА Новости, 26.02.2022
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ
Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T08:30
2022-02-26T08:54
в мире
хельга шмид
владимир путин
донбасс
украина
россия
смм обсе
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/78/1558127890_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_220894759848c3e377e5f9ca47336560.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."СММ ОБСЕ сворачивает свою деятельность на Украине… Ещё один источник относительно достоверной информации сворачивается. Теперь Украина при поддержке западных СМИ может конструировать любую виртуальную реальность", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/78/1558127890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c9f9f570bb0d84388b9057d9fe32c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельга шмид, владимир путин, донбасс, украина, россия, смм обсе, обсе
08:30 26.02.2022 (обновлено: 08:54 26.02.2022)
 
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ

В ЛНР заявили, что после эвакуации СММ ОБСЕ Киев сможет конструировать любую реальность

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"СММ ОБСЕ сворачивает свою деятельность на Украине… Ещё один источник относительно достоверной информации сворачивается. Теперь Украина при поддержке западных СМИ может конструировать любую виртуальную реальность", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреХельга ШмидВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияСММ ОБСЕОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала