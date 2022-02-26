https://ria.ru/20220226/donbass-1775213114.html

В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ

В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ - РИА Новости, 26.02.2022

В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ

Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:30

2022-02-26T08:30

2022-02-26T08:54

в мире

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украина после эвакуации СММ ОБСЕ сможет конструировать любую виртуальную реальность, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."СММ ОБСЕ сворачивает свою деятельность на Украине… Ещё один источник относительно достоверной информации сворачивается. Теперь Украина при поддержке западных СМИ может конструировать любую виртуальную реальность", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что решила временно эвакуировать всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

в мире, хельга шмид, владимир путин, донбасс, украина, россия, смм обсе, обсе