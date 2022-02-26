https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

"У нас c ними особые счеты". Как развивается наступление армии ДНР

"У нас c ними особые счеты". Как развивается наступление армии ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

"У нас c ними особые счеты". Как развивается наступление армии ДНР

Армия Донецкой народной республики закрепляет успех, вклиниваясь в оборону, которую ВСУ совершенствовали восемь лет. По всей линии соприкосновения — активные... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:02

россия

безопасность

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДНР, 26 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Армия Донецкой народной республики закрепляет успех, вклиниваясь в оборону, которую ВСУ совершенствовали восемь лет. По всей линии соприкосновения — активные боевые действия. Наиболее жарко на юге, где дончане прорываются к Мариуполю. Приморский город был в ДНР, но в мае 2014-го украинские националисты жестоко подавили протесты и взяли его под контроль. Теперь Народная милиция сполна вернет долг. Корреспондент РИА Новости побывал вблизи линии фронта и посмотрел, как развивается наступление."Все — в бой"Военные заранее предупреждают журналистов: никаких топонимов и съемок с привязкой к местности. Украинская разведка не дремлет, тщательно анализирует российские СМИ и соцсети. Но одно сказать можно точно: войска ДНР продвигаются на юг. Проселочную дорогу к фронту, тянущуюся по широким донецким полям, тяжелая гусеничная техника размесила до состояния жидкой каши. По краям через равные промежутки — столбики, поддерживающие проводную линию связи. На узком участке догорает армейский "Урал", пытавшийся развернуться на обочине. Делать так крайне не рекомендуется — мины.Чем ближе к позициям противника, тем больше военных. Под конец подразделения сливаются в одну длинную, чадящую соляркой колонну. Армия ДНР бросает в бой все, что годами заботливо обслуживали, ремонтировали, маскировали от украинских беспилотников и натовских самолетов-разведчиков. Танки Т-72 и Т-64, боевые машины пехоты, тягачи МТЛБ, самоходки "Акация", грузовики с личным составом и боеприпасами, наливняки с топливом. Сил не жалеют — к 53-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ и полку националистов "Азов" здесь особые счеты."Только вчера понесли потери, погиб командир взвода 91 года рождения, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Наши ребята зачищали украинский опорник, вроде всех оттуда выбили. И тут из посадки выскочила БМП-2 "Азова" и ударила 30-миллиметровыми по нашей "коробочке". А парни сверху на броне сидели. Скатились вниз, но Вове не повезло. Убило на месте. Вон его броник и разгрузка окровавленные на обочине лежат".Мотивация воиновПо словам Клима, наступление в целом развивается успешно, потери минимальные. Где-то уже прорвали передовые позиции противника и глубоко вклинились в оборону. Врага тут хоть и откровенно ненавидят, но уважают — воюет он умело и на предложение сдаться почти всегда отвечает отказом. Легкой прогулки никто не ждет, но мотивация у бойцов — высочайшая. Здесь ждали приказа о наступлении долгие годы, на все лады ругая минские договоренности, запрещавшие отвечать на обстрелы с украинской стороны.И когда поступила команда "вперед", дончане взялись за дело с большим энтузиазмом. Бойцы, собравшиеся в небольшом поселке перед выходом на рубеж атаки, перешучиваются, смеются и подкалывают друг друга. Ловлю себя на мысли, что лица у солдат, готовящихся к бою, — точь-в-точь как у их прадедов на кадрах кинохроники 1944-1945 годов, когда Красная армия наконец погнала немцев на запад."Мы очень устали с 2014-го — и мирные жители, и военные, — говорит боец с позывным Камаз. — Хочется, чтобы все это поскорее закончилось. На той стороне у меня друзья, в Мариуполе. Связывался с ними, нас очень ждут. Конечно, не все. Многие привыкли жить своей рутиной и не хотят никаких изменений. Но большинство — на нашей стороне".Удар в отместкуАрмия ДНР уже освободила несколько населенных пунктов. Один из них — Николаевка — всего в нескольких километрах от Докучаевска, с 2014-го находящегося под контролем Донецка. Дорога к поселку — через чистое поле. Справа в лесополосе — позиции ВСУ, поэтому медлить нельзя. Внедорожник с журналистами несется на скорости больше 120 километров в час. Вряд ли украинские военные в нынешних условиях станут тратить драгоценный ПТУР (противотанковую управляемую ракету) на гражданский автомобиль, однако рисковать не стоит.Въезжаем в освобожденное село. На окраине — плакат: "Cтiй! В’iзд на транспортних засобах заборонений". Тут квартировали военнослужащие ВСУ. Судя по тому, что большинство домов нетронутые, дончане сильно жалели противника и не обстреливали Николаевку артиллерией. Украинцы же подобной деликатностью никогда не отличались.Вот и сейчас не удержались. Утром их вышибли из села, и они немедленно накрыли один из домов прямым попаданием. В отместку. Белокаменный дом выгорел почти до основания, обвалилась крыша. Во дворе — осколки битого стекла, детские игрушки, тетрадки, учебники. На куске шифера сиротливо лежит сборник повестей Рыбакова. Интересно, что бы сказал фронтовик Анатолий Наумович, глядя на происходящее сегодня?Никакой логикиВокруг неспокойно. Позиции армии ДНР и украинских военных — в нескольких километрах друг от друга. Над Николаевкой с неприятным воем пролетает с десяток мин — это работает автоматический миномет "Василек". Спустя несколько секунд слышно эхо разрывов. В воздухе зашуршало — отстрелялся "Град". В ДНР давно научились отличать по "акустике", откуда и куда ведется огонь. "Исходящие" звучат резко и коротко, "входящие" — раскатисто и продолжительно. Село выглядит пустынным, те, кто не уехал, попрятались по подвалам."Донецкие только сегодня вошли и сразу стали помогать, — рассказывает местная пенсионерка Мария, смело оставшаяся на улице. — Проверили разрушенный украинцами дом, нет ли там кого внутри, прошлись по подвалам, спрашивали не нужно ли кому чего. Я к ним подхожу: "Вы кто?" Они: "Мы — русские". Ну и слава богу! Под киевской властью жилось тяжело. Про украинских солдат, которые здесь стояли, ничего плохого сказать не могу. Они такие же люди, как и мы. Но вот бить по мирным домам — не по-людски".Ближе к вечеру досталось уже Докучаевску. Город сотрясла серия мощных разрывов. Один из боеприпасов угодил прямо в местную школу № 4, выбив все оконные стекла и проломив стену. Сильно пострадал и соседний дом — попало по крыше. Логикой последние действия ВСУ не объяснить: российские танки уже под Киевом, а украинские военные продолжают с какой-то маниакальной упорностью обреченных обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

россия, безопасность, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр