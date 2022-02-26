https://ria.ru/20220226/dnr-1775260040.html

Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР

Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР

Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:24

2022-02-26T15:24

2022-02-26T15:44

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные организации, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.Народная милиция республики сообщила, что украинские войска трижды применили в субботу управляемую ракету "Точка-У" по Кировскому району Донецка, целью была нефтебаза."Сегодня, в 10.25 ВСУ снова атаковали нефтебазу из ТРК "Точкой-У". Кроме того, что указанный факт нарушает нормы ч. 1 ст. 3 Женевской конвенции... о защите гражданского населения во время войны, я бы также хотела напомнить преступникам из числа ВСУ о том, что все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами приближается. Также по данному инциденту в оперативном порядке нами будут направлены письма в международные организации", - заявила Морозова.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр