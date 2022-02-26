15:24 26.02.2022 (обновлено: 15:44 26.02.2022)
Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР
Омбудсмен ДНР: применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные организации, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
Народная милиция республики сообщила, что украинские войска трижды применили в субботу управляемую ракету "Точка-У" по Кировскому району Донецка, целью была нефтебаза.
"Сегодня, в 10.25 ВСУ снова атаковали нефтебазу из ТРК "Точкой-У". Кроме того, что указанный факт нарушает нормы ч. 1 ст. 3 Женевской конвенции... о защите гражданского населения во время войны, я бы также хотела напомнить преступникам из числа ВСУ о том, что все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами приближается. Также по данному инциденту в оперативном порядке нами будут направлены письма в международные организации", - заявила Морозова.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина