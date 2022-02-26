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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/dnr-1775260040.html
Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР
Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР
Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:24
2022-02-26T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные организации, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.Народная милиция республики сообщила, что украинские войска трижды применили в субботу управляемую ракету "Точка-У" по Кировскому району Донецка, целью была нефтебаза."Сегодня, в 10.25 ВСУ снова атаковали нефтебазу из ТРК "Точкой-У". Кроме того, что указанный факт нарушает нормы ч. 1 ст. 3 Женевской конвенции... о защите гражданского населения во время войны, я бы также хотела напомнить преступникам из числа ВСУ о том, что все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами приближается. Также по данному инциденту в оперативном порядке нами будут направлены письма в международные организации", - заявила Морозова.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
15:24 26.02.2022 (обновлено: 15:44 26.02.2022)
 
Применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию, заявили в ДНР

Омбудсмен ДНР: применение ВСУ ракет "Точка-У" нарушает Женевскую конвенцию

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Применение управляемых ракет "Точка-У" по Донецку нарушает Женевскую конвенцию 1949 года, в связи с инцидентом письма будут направлены в международные организации, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
Народная милиция республики сообщила, что украинские войска трижды применили в субботу управляемую ракету "Точка-У" по Кировскому району Донецка, целью была нефтебаза.
"Сегодня, в 10.25 ВСУ снова атаковали нефтебазу из ТРК "Точкой-У". Кроме того, что указанный факт нарушает нормы ч. 1 ст. 3 Женевской конвенции... о защите гражданского населения во время войны, я бы также хотела напомнить преступникам из числа ВСУ о том, что все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами приближается. Также по данному инциденту в оперативном порядке нами будут направлены письма в международные организации", - заявила Морозова.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Александровку из минометов, заявили в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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