14:17 26.02.2022 (обновлено: 15:42 26.02.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Ленинское, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли населенный пункт Ленинское запрещенными снарядами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике, применив снаряды запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 13.45 по направлению: н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено два снаряда калибром 122 мм", - уточняется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина