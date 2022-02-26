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В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР
В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР
Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в городе Донецк, снаряд попал на территорию объекта, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:49
2022-02-26T11:02
в мире
днр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в городе Донецк, снаряд попал на территорию объекта, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза."По оперативной информации, ВФУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная 9 в Кировском районе города Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта. Возгорания нет, МЧС ДНР выехали на место обстрела", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/detsad-1775213265.html
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, днр
10:49 26.02.2022 (обновлено: 11:02 26.02.2022)
 
В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что в Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестная жительница в одной из комнат дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Местная жительница в одной из комнат дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Местная жительница в одной из комнат дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в городе Донецк, снаряд попал на территорию объекта, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза.
"По оперативной информации, ВФУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная 9 в Кировском районе города Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта. Возгорания нет, МЧС ДНР выехали на место обстрела", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Последствия обстрела детского сада в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке повредили детский сад при обстрелах ВСУ
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаваться
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреДНР
 
 
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