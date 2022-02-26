https://ria.ru/20220226/dnr-1775227784.html

В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР

В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы, заявили в ДНР

Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в городе Донецк, снаряд попал на территорию объекта, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:49

2022-02-26T10:49

2022-02-26T11:02

в мире

днр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали нефтебазу в городе Донецк, снаряд попал на территорию объекта, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу представительство республики в СЦКК сообщило, что украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза."По оперативной информации, ВФУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная 9 в Кировском районе города Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта. Возгорания нет, МЧС ДНР выехали на место обстрела", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр