https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775200914.html
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.02.2022
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной
Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:47
2022-02-26T02:47
2022-02-26T02:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_331:692:2741:2048_1920x0_80_0_0_66014ea1c5aed8d3df4a7ed191b1c482.jpg
КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.Глава венесуэльской дипломатии добавил, что пункты минских соглашений были согласованы всеми участниками урегулирования конфликта на Украине, однако не соблюдались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
украина
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_604:531:2627:2048_1920x0_80_0_0_5dda0a1568d9901ef27fb2fbcde3aca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, венесуэла
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной
Глава МИД Венесуэлы Пласенсия: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной