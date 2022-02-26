Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775200914.html
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.02.2022
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной
Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:47
2022-02-26T02:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_331:692:2741:2048_1920x0_80_0_0_66014ea1c5aed8d3df4a7ed191b1c482.jpg
КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.Глава венесуэльской дипломатии добавил, что пункты минских соглашений были согласованы всеми участниками урегулирования конфликта на Украине, однако не соблюдались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_604:531:2627:2048_1920x0_80_0_0_5dda0a1568d9901ef27fb2fbcde3aca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, венесуэла
02:47 26.02.2022
 
МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева
Вид на центр Киева - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.
"Правительство Украины пренебрегло и не применило положения Минских соглашений, которые гарантировали спокойствие, стабильность и взаимопонимание между соседними государствами, Россией и Украиной", - сказал министр.
Глава венесуэльской дипломатии добавил, что пункты минских соглашений были согласованы всеми участниками урегулирования конфликта на Украине, однако не соблюдались.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала