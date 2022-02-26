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МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной

МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.02.2022

МИД Венесуэлы: "Минск" служил бы пониманию между Россией и Украиной

Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:47

2022-02-26T02:47

2022-02-26T02:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

россия

венесуэла

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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Власти Украины пренебрегли Минскими соглашениями, которые гарантировали стабильность в регионе и взаимопонимание с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.Глава венесуэльской дипломатии добавил, что пункты минских соглашений были согласованы всеми участниками урегулирования конфликта на Украине, однако не соблюдались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, венесуэла