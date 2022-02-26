МИД ЛНР: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов
Глава МИД ЛНР Дейнего: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Если Киев готов к переговорам, то ему надо сдерживать националистов, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Если вы говорите о готовности к переговорам, сдержите тех националистов, которые стимулируют вот такие абсолютно неадекватные действия украинских военных (увеличение обстрелов)", - сказал он в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Павел Стуков