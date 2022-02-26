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МИД ЛНР: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов

МИД ЛНР: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов - РИА Новости, 26.02.2022

МИД ЛНР: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов

Если Киев готов к переговорам, то ему надо сдерживать националистов, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:35

2022-02-26T00:35

2022-02-26T00:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

владислав дейнего

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Если Киев готов к переговорам, то ему надо сдерживать националистов, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, владимир путин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владислав дейнего