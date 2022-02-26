https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192554.html

США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией

США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2022

США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией

США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:32

2022-02-26T00:32

2022-02-26T00:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.В частности, по словам Псаки, Вашингтон рассчитывает на кооперацию с Россией в контексте ядерной сделки с Ираном.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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2022

Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, сша, дженнифер псаки