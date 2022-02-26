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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192554.html
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2022
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией
США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:32
2022-02-26T00:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.В частности, по словам Псаки, Вашингтон рассчитывает на кооперацию с Россией в контексте ядерной сделки с Ираном.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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в мире, россия, сша, дженнифер псаки
00:32 26.02.2022
 
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией

Представитель Белого дома Псаки: США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Дипломатия требует от нас работать со странами по всему миру, даже если у нас есть разногласия", - сказала Псаки на брифинге.
В частности, по словам Псаки, Вашингтон рассчитывает на кооперацию с Россией в контексте ядерной сделки с Ираном.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАДженнифер Псаки
 
 
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