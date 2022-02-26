https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192554.html
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией - РИА Новости, 26.02.2022
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией
США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:32
2022-02-26T00:32
2022-02-26T00:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США рассчитывают на дипломатическую работу с РФ, несмотря на разногласия, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.В частности, по словам Псаки, Вашингтон рассчитывает на кооперацию с Россией в контексте ядерной сделки с Ираном.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дженнифер псаки
США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией
Представитель Белого дома Псаки: США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией