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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192138.html
МИД: Джонсон расписался в невозможности вести диалог
МИД: Джонсон расписался в невозможности вести диалог - РИА Новости, 26.02.2022
МИД: Джонсон расписался в невозможности вести диалог
Британский премьер Борис Джонсон своими заявлениями по ситуации вокруг Украины расписался в невозможности вести диалог, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:29
2022-02-26T00:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
борис джонсон
великобритания
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
днр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон своими заявлениями по ситуации вокруг Украины расписался в невозможности вести диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, никакого диалога, переговоров, которые приводили бы в конечном итоге к достижению результатов на благо двусторонних отношений, развития экономики, финансов, гуманитарной сферы, Лондон не предлагал."Сегодня Борис Джонсон сделал еще одно заявление в этом же ракурсе, который говорит о том, что они просто расписываются в бессилии, в невозможности использования ведения ни переговоров, ни диалога, ни даже политики запугивания в отношении нашей страны", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.Ранее Даунинг-стрит по итогам разговора Джонсона с лидерами стран НАТО сообщил, что Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.Джонсон добавил, что мир должен быть уверен, что "президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии". Он добавил, что "нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может", указали на Даунинг-стрит.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, борис джонсон, великобритания, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, днр, лнр
00:29 26.02.2022
 
МИД: Джонсон расписался в невозможности вести диалог

МИД России: премьер Джонсон заявлениями по Украине расписался в невозможности вести диалог

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон своими заявлениями по ситуации вокруг Украины расписался в невозможности вести диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, никакого диалога, переговоров, которые приводили бы в конечном итоге к достижению результатов на благо двусторонних отношений, развития экономики, финансов, гуманитарной сферы, Лондон не предлагал.
"Сегодня Борис Джонсон сделал еще одно заявление в этом же ракурсе, который говорит о том, что они просто расписываются в бессилии, в невозможности использования ведения ни переговоров, ни диалога, ни даже политики запугивания в отношении нашей страны", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Ранее Даунинг-стрит по итогам разговора Джонсона с лидерами стран НАТО сообщил, что Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Джонсон добавил, что мир должен быть уверен, что "президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии". Он добавил, что "нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может", указали на Даунинг-стрит.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБорис ДжонсонВеликобританияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваДНРЛНР
 
 
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