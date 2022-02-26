https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775191896.html

МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны

МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны - РИА Новости, 26.02.2022

МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны

Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны, а Россия – колония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:26

2022-02-26T00:26

2022-02-26T00:26

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны, а Россия – колония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, для России такой подход Запада неприемлем, политика же такого отношения к Москве провалилась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

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2022

Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова