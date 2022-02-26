https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775191896.html
МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны
МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны - РИА Новости, 26.02.2022
МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны
Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны, а Россия – колония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:26
2022-02-26T00:26
2022-02-26T00:26
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны, а Россия – колония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, для России такой подход Запада неприемлем, политика же такого отношения к Москве провалилась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
МИД: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны
Представитель МИД Захарова: Западу не удалось навязать Москве идею, что они исключительны