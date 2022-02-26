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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата
МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата - РИА Новости, 26.02.2022
МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата
В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:23
2022-02-26T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы исходим из собственных интересов и интересов безопасности в том числе, мы делаем то, что выгодно нам как стране, как народу. Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу - каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", - заявила Захарова в эфире Первого канала."Да, это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - добавила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
00:23 26.02.2022
 
МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата

Представитель МИД Захарова: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из собственных интересов и интересов безопасности в том числе, мы делаем то, что выгодно нам как стране, как народу. Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу - каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", - заявила Захарова в эфире Первого канала.
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"Да, это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - добавила она.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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