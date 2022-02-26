МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата
Представитель МИД Захарова: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из собственных интересов и интересов безопасности в том числе, мы делаем то, что выгодно нам как стране, как народу. Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу - каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", - заявила Захарова в эфире Первого канала.
"Да, это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - добавила она.
Опубликовано: Павел Стуков