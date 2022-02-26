https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775191454.html

МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата

МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата - РИА Новости, 26.02.2022

МИД: в отношениях с США и Западом Москва близка к точке невозврата

В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:23

2022-02-26T00:23

2022-02-26T00:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В отношениях с США и Западом Россия подошла к черте, после которой - точка невозврата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы исходим из собственных интересов и интересов безопасности в том числе, мы делаем то, что выгодно нам как стране, как народу. Мы себя защищаем, мы предложили это делать вместе, мы вели диалог и предлагали многое в рамках коллективной безопасности. Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу - каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов", - заявила Захарова в эфире Первого канала."Да, это не наш выбор. Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата", - добавила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова