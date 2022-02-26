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ЕС запрещает принимать депозиты от россиян на сумму свыше ста тысяч евро
ЕС запрещает принимать депозиты от россиян на сумму свыше ста тысяч евро - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС запрещает принимать депозиты от россиян на сумму свыше ста тысяч евро
Евросоюз запрещает принимать любые депозиты от российских граждан, проживающих в РФ, на сумму свыше 100 тысяч евро, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:55
2022-02-26T03:59
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает принимать любые депозиты от российских граждан, проживающих в РФ, на сумму свыше 100 тысяч евро, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Это не касается граждан ЕС, а также тех, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание в Евросоюзе.ЕС предполагает определенные исключения из этих правил.Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью продления. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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россия, украина, в мире
03:55 26.02.2022 (обновлено: 03:59 26.02.2022)
 
ЕС запрещает принимать депозиты от россиян на сумму свыше ста тысяч евро

ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан на сумму свыше ста тысяч евро

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает принимать любые депозиты от российских граждан, проживающих в РФ, на сумму свыше 100 тысяч евро, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено принимать любые депозиты от российских граждан или физических лиц, проживающих в РФ, или юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, если общая стоимость депозитов физического или юридического лица, организации или органа на кредитную организацию превышает 100 тысяч евро", - говорится в документе.
Это не касается граждан ЕС, а также тех, кто имеет разрешение на временное или постоянное проживание в Евросоюзе.
ЕС предполагает определенные исключения из этих правил.
Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью продления. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
02:52
МИД Венесуэлы: санкции против России не приведут к позитивному результату
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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