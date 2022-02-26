https://ria.ru/20220226/demonstranty-1775274984.html

Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН

Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН - РИА Новости, 26.02.2022

Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН

Полиция Женевы не дала участникам демонстрации приблизиться к зданию постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:34

2022-02-26T17:34

2022-02-26T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Женевы не дала участникам демонстрации приблизиться к зданию постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Женеве проходит согласованная с властями акция. Согласно сообщениям женевской полиции, это митинг "против войны России на Украине". Объявлены частичные перекрытия ряда улиц и движения общественного транспорта около здания штаб-квартиры ООН в Женеве, а также в центре города с 13.00 и до 17.00 местного времени.В полдень на площади перед зданием ООН собралось порядка 500 человек. Многие были с флагами Украины. В какой-то момент вся группа двинулась в сторону российского постпредства, которое расположено неподалеку от площади Наций, где начался митинг. Но полиция, перегородившая улицу, где находится постпредство, не пустила протестующих.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html

https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775265042.html

https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775271761.html

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женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, женева (город), украина, оон