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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/demonstranty-1775274984.html
Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН
Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН - РИА Новости, 26.02.2022
Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН
Полиция Женевы не дала участникам демонстрации приблизиться к зданию постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:34
2022-02-26T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
женева (город)
украина
оон
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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Женевы не дала участникам демонстрации приблизиться к зданию постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в Женеве проходит согласованная с властями акция. Согласно сообщениям женевской полиции, это митинг "против войны России на Украине". Объявлены частичные перекрытия ряда улиц и движения общественного транспорта около здания штаб-квартиры ООН в Женеве, а также в центре города с 13.00 и до 17.00 местного времени.В полдень на площади перед зданием ООН собралось порядка 500 человек. Многие были с флагами Украины. В какой-то момент вся группа двинулась в сторону российского постпредства, которое расположено неподалеку от площади Наций, где начался митинг. Но полиция, перегородившая улицу, где находится постпредство, не пустила протестующих.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html
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в мире, владимир путин, россия, женева (город), украина, оон
17:34 26.02.2022
 
Полиция Женевы не пустила демонстрантов к постпредству России при ООН

Женевская полиция не дала демонстрантам приблизиться к зданию постпредства России при ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Женевы не дала участникам демонстрации приблизиться к зданию постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Женеве проходит согласованная с властями акция. Согласно сообщениям женевской полиции, это митинг "против войны России на Украине". Объявлены частичные перекрытия ряда улиц и движения общественного транспорта около здания штаб-квартиры ООН в Женеве, а также в центре города с 13.00 и до 17.00 местного времени.
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Вчера, 16:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России
В полдень на площади перед зданием ООН собралось порядка 500 человек. Многие были с флагами Украины. В какой-то момент вся группа двинулась в сторону российского постпредства, которое расположено неподалеку от площади Наций, где начался митинг. Но полиция, перегородившая улицу, где находится постпредство, не пустила протестующих.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 17:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посольству России в Лондоне поступили сотни звонков с угрозами
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЖенева (город)УкраинаООН
 
 
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