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Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут достаточно скоро выполнены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:25
2022-02-26T03:26
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут достаточно скоро выполнены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
03:25 26.02.2022 (обновлено: 03:26 26.02.2022)
 
Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена

Постпред России при ООН Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Задачи по денацификации и демилитаризации Украины будут достаточно скоро выполнены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса - денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:10
Небензя: резолюция по Украине не учитывала нарушений минских соглашений
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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