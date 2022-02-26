https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775302061.html

Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке

Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 27.02.2022

Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке

Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDOS-атаке, уже заблокировано более 20 тысяч IP-адресов, заявили в пресс-службе партии. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T21:35

2022-02-26T21:35

2022-02-27T09:15

технологии

единая россия

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDOS-атаке, уже заблокировано более 20 тысяч IP-адресов, заявили в пресс-службе партии."В 17:45 началась масштабная сетевая DDOS-атака на инфраструктуру официального сайта "Единой России" ER.RU, направленная на перегрузку сетевых каналов и серверных мощностей. Атака продолжается в данный момент", — заявили в пресс-службе.Отмечается, что атака распределена географически и ведется с применением бот-нетов. По информации партии, на данный момент определено и заблокировано уже более 20 тысяч IP-адресов, участвующих в атаке."Сайт партии может испытывать кратковременное снижение скорости работы. Но при помощи современных средств кибербезопасности и партнерских сервисов защиты от DDOS IT-служба партии локализует проблему", — пояснили в партии.

https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775296114.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, единая россия, россия