https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775302061.html
Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке
Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 27.02.2022
Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке
Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDOS-атаке, уже заблокировано более 20 тысяч IP-адресов, заявили в пресс-службе партии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T21:35
2022-02-26T21:35
2022-02-27T09:15
технологии
единая россия
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDOS-атаке, уже заблокировано более 20 тысяч IP-адресов, заявили в пресс-службе партии."В 17:45 началась масштабная сетевая DDOS-атака на инфраструктуру официального сайта "Единой России" ER.RU, направленная на перегрузку сетевых каналов и серверных мощностей. Атака продолжается в данный момент", — заявили в пресс-службе.Отмечается, что атака распределена географически и ведется с применением бот-нетов. По информации партии, на данный момент определено и заблокировано уже более 20 тысяч IP-адресов, участвующих в атаке."Сайт партии может испытывать кратковременное снижение скорости работы. Но при помощи современных средств кибербезопасности и партнерских сервисов защиты от DDOS IT-служба партии локализует проблему", — пояснили в партии.
https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775296114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, единая россия, россия
21:35 26.02.2022 (обновлено: 09:15 27.02.2022)
Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке
Сайт "Единой России" подвергся DDоS-атаке, заблокировано более 20 тысяч IP-адресов
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сайт партии "Единая Россия" подвергся DDOS-атаке, уже заблокировано более 20 тысяч IP-адресов, заявили в пресс-службе партии.
"В 17:45 началась масштабная сетевая DDOS-атака на инфраструктуру официального сайта "Единой России
" ER.RU, направленная на перегрузку сетевых каналов и серверных мощностей. Атака продолжается в данный момент", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что атака распределена географически и ведется с применением бот-нетов. По информации партии, на данный момент определено и заблокировано уже более 20 тысяч IP-адресов, участвующих в атаке.
"Сайт партии может испытывать кратковременное снижение скорости работы. Но при помощи современных средств кибербезопасности и партнерских сервисов защиты от DDOS IT-служба партии локализует проблему", — пояснили в партии.