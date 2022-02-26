https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775288403.html
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:29
2022-02-26T19:29
2022-02-26T20:52
sputnik
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных мер Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации киевского режима."Сайты Sputnik International и Sputnik Česká republika подвергаются массированной DDоS-атаке", - сообщили в пресс-службе Sputnik.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/sputnik-1775254645.html
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луганская народная республика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/69/1552476967_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_65ad12c4b5e04fced8b46c453c31a25a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
19:29 26.02.2022 (обновлено: 20:52 26.02.2022)
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
Sputnik сообщил о массированной DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных мер Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации киевского режима.
"Сайты Sputnik International и Sputnik Česká republika подвергаются массированной DDоS-атаке", - сообщили в пресс-службе Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.