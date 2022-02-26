Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775288403.html
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта
Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:29
2022-02-26T20:52
sputnik
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/69/1552476967_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6c1747c0090241425f11406f143d7b35.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных мер Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации киевского режима."Сайты Sputnik International и Sputnik Česká republika подвергаются массированной DDоS-атаке", - сообщили в пресс-службе Sputnik.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/sputnik-1775254645.html
россия
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/69/1552476967_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_65ad12c4b5e04fced8b46c453c31a25a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев
19:29 26.02.2022 (обновлено: 20:52 26.02.2022)
 
Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта

Sputnik сообщил о массированной DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных мер Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации киевского режима.
"Сайты Sputnik International и Sputnik Česká republika подвергаются массированной DDоS-атаке", - сообщили в пресс-службе Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 14:40Медиавойны
Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРSputnikВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала