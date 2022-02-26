https://ria.ru/20220226/ddos-ataka-1775288403.html

Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта

Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта - РИА Новости, 26.02.2022

Sputnik сообщил о DDoS-атаке на международную и чешскую версии сайта

Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:29

2022-02-26T19:29

2022-02-26T20:52

sputnik

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Агентство Sputnik сообщило РИА Новости, что международная и чешская версии сайта подвергаются массированной DDоS-атаке на фоне событий на Украине и санкционных мер Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации киевского режима."Сайты Sputnik International и Sputnik Česká republika подвергаются массированной DDоS-атаке", - сообщили в пресс-службе Sputnik.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sputnik-1775254645.html

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луганская народная республика

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

sputnik, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев