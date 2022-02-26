https://ria.ru/20220226/chekhiya-1775238711.html

Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов

Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов - РИА Новости, 26.02.2022

Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов

Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:33

2022-02-26T12:33

2022-02-26T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775164752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68be6797b1de51ff9a8cd75266d7af18.jpg

ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова."Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики", - сказала Чернохова.Она добавила, что доставка будет обеспечена чешской стороной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/pomosch-1775212472.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина