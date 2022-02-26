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Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов - РИА Новости, 26.02.2022
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:33
2022-02-26T12:33
2022-02-26T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
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ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова."Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики", - сказала Чернохова.Она добавила, что доставка будет обеспечена чешской стороной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/pomosch-1775212472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы