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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/chekhiya-1775238711.html
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов - РИА Новости, 26.02.2022
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов
Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:33
2022-02-26T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова."Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики", - сказала Чернохова.Она добавила, что доставка будет обеспечена чешской стороной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, украина
12:33 26.02.2022
 
Чехия направит на Украину оружия на 8,7 миллиона долларов

Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Кабмин Чехии принял в субботу решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов), сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова.
"Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики", - сказала Чернохова.
Она добавила, что доставка будет обеспечена чешской стороной.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:17В мире
Байден поручил выделить Украине "немедленную военную помощь"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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