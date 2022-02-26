https://ria.ru/20220226/boeviki-1775304715.html
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги - РИА Новости, 27.02.2022
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T22:06
2022-02-26T22:06
2022-02-27T09:10
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из баллонов, в результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат Ан-Нусра"* были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения. В результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей", — сказал Журавлев на брифинге.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза)
22:06 26.02.2022 (обновлено: 09:10 27.02.2022)
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги после его утечки