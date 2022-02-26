https://ria.ru/20220226/boeviki-1775304715.html

Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги

Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги - РИА Новости, 27.02.2022

Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T22:06

2022-02-26T22:06

2022-02-27T09:10

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из баллонов, в результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат Ан-Нусра"* были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения. В результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей", — сказал Журавлев на брифинге.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html

идлиб (мухафаза)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, идлиб (мухафаза)