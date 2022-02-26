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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220226/boeviki-1775304715.html
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги - РИА Новости, 27.02.2022
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T22:06
2022-02-27T09:10
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из баллонов, в результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат Ан-Нусра"* были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения. В результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей", — сказал Журавлев на брифинге.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html
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в мире, идлиб (мухафаза)
22:06 26.02.2022 (обновлено: 09:10 27.02.2022)
 
Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги

Боевики, доставившие емкости с хлором в Идлиб, получили химические ожоги после его утечки

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили емкости, предположительно, с хлором в сирийскую провинцию Идлиб, сильно повредив один из баллонов, в результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат Ан-Нусра"* были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения. В результате утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей", — сказал Журавлев на брифинге.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 22:38Война в Сирии
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)
 
 
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