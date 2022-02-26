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МИД заявил, что у НАТО отсутствует стремление к безопасности в Европе
МИД заявил, что у НАТО отсутствует стремление к безопасности в Европе - РИА Новости, 26.02.2022
МИД заявил, что у НАТО отсутствует стремление к безопасности в Европе
Москва считает, что у Евросоюза отсутствует реальное стремление к безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:16
2022-02-26T22:06
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евросоюз
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва считает, что у Евросоюза отсутствует реальное стремление к безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз
20:16 26.02.2022 (обновлено: 22:06 26.02.2022)
 
МИД заявил, что у НАТО отсутствует стремление к безопасности в Европе

Захарова заявила, что у НАТО отсутствует реальное стремление к безопасности в Европе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва считает, что у Евросоюза отсутствует реальное стремление к безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Третий день операции: ЛНР и ДНР наступают, Киев отказался от переговоров
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕвросоюз
 
 
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