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Крым принял первую группу беженцев из Донбасса

Крым принял первую группу беженцев из Донбасса - РИА Новости, 26.02.2022

Крым принял первую группу беженцев из Донбасса

Крым принял первую группу беженцев с Украины, это женщины и дети, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:28

2022-02-26T20:28

2022-02-26T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

россия

сергей аксенов (политик)

в мире

донбасс

республика крым

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым принял первую группу беженцев с Украины, это женщины и дети, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее сообщалось, что в северной части Крыма на границе с Украиной развернуты первые два пункта временного размещения на случай прибытия беженцев. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что регион готов разместить более 6 тысяч беженцев."В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет", - сказал Шеремет. По его словам, после прохождения всех процедур их разместят в удобных и комфортных условиях.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, сергей аксенов (политик), в мире, донбасс, республика крым, михаил шеремет