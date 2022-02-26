https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775276508.html

Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал

Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал - РИА Новости, 26.02.2022

Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал

Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:46

2022-02-26T17:46

2022-02-26T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

цхинвал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

абхазия

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ЦХИНВАЛ, 26 фев – РИА Новости. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.Уточняется, что из 42 человек 24 - дети. Беженцы размещены в одной из гостиниц Цхинвала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

цхинвал

абхазия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, цхинвал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, абхазия