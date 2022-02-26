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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775276508.html
Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал
Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал - РИА Новости, 26.02.2022
Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал
Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:46
2022-02-26T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
цхинвал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
абхазия
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ЦХИНВАЛ, 26 фев – РИА Новости. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста."Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.Уточняется, что из 42 человек 24 - дети. Беженцы размещены в одной из гостиниц Цхинвала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html
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луганская народная республика
цхинвал
абхазия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, цхинвал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, абхазия
17:46 26.02.2022
 
Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал

В МЧС Южной Осетии сообщили, что более 40 беженцев из ДНР прибыли в Цхинвал

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из ДНР и ЛНР
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ЦХИНВАЛ, 26 фев – РИА Новости. Более 40 беженцев из ДНР прибыли в субботу в Цхинвал, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
"Автобус с беженцами из ДНР в сопровождении сотрудников МЧС и управления ГИБДД МВД Южной Осетии прибыл в Цхинвал в субботу утром", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из 42 человек 24 - дети. Беженцы размещены в одной из гостиниц Цхинвала.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЦхинвалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАбхазия
 
 
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