https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html

Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой

Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой - РИА Новости, 26.02.2022

Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой

Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:20

2022-02-26T14:20

2022-02-26T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донецкая народная республика

псковская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости предложить им трудоустройство, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."На данный момент в Псковскую область еще никто не приехал. Мы находимся довольно далеко от границы с Украиной, и пока беженцев принимают другие регионы. Тем не менее, мы готовы… В том числе, с ними (эвакуированными в Россию жителями ЛНР и ДНР – ред.) будут работать и специалисты центра занятости. Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram главы региона в субботу.По словам Ведерникова, жители Псковской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд беженцев.Как сообщалось, к приему жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, в Псковской области создаются два пункта временного размещения в санатории и детском лагере в Невельском и Печорском районах, рассчитанные в общей сложности на 700 мест.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html

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россия

донецкая народная республика

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, псковская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество