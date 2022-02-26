Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с трудоустройством
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости предложить им трудоустройство, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"На данный момент в Псковскую область еще никто не приехал. Мы находимся довольно далеко от границы с Украиной, и пока беженцев принимают другие регионы. Тем не менее, мы готовы… В том числе, с ними (эвакуированными в Россию жителями ЛНР и ДНР – ред.) будут работать и специалисты центра занятости. Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram главы региона в субботу.
По словам Ведерникова, жители Псковской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд беженцев.
"Собрано уже более 2 тонн (гуманитарной помощи – ред.). Это детские смеси и питание, одежда, средства личной гигиены, постельные и душевые принадлежности, книги, раскраски и игрушки. Спасибо всем, кто неравнодушен к чужой беде", - отметил он.
Как сообщалось, к приему жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, в Псковской области создаются два пункта временного размещения в санатории и детском лагере в Невельском и Печорском районах, рассчитанные в общей сложности на 700 мест.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Дарья Буймова