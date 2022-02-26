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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой - РИА Новости, 26.02.2022
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой
Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:20
2022-02-26T14:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
псковская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости предложить им трудоустройство, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."На данный момент в Псковскую область еще никто не приехал. Мы находимся довольно далеко от границы с Украиной, и пока беженцев принимают другие регионы. Тем не менее, мы готовы… В том числе, с ними (эвакуированными в Россию жителями ЛНР и ДНР – ред.) будут работать и специалисты центра занятости. Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram главы региона в субботу.По словам Ведерникова, жители Псковской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд беженцев.Как сообщалось, к приему жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, в Псковской области создаются два пункта временного размещения в санатории и детском лагере в Невельском и Печорском районах, рассчитанные в общей сложности на 700 мест.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html
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россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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россия, донецкая народная республика, псковская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
14:20 26.02.2022
 
Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с работой

Власти Псковской области помогут беженцам из Донбасса с трудоустройством

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Власти Псковской области, которые готовятся к приему эвакуированных в Россию жителей Луганской и Донецкой народных республик, готовы при необходимости предложить им трудоустройство, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"На данный момент в Псковскую область еще никто не приехал. Мы находимся довольно далеко от границы с Украиной, и пока беженцев принимают другие регионы. Тем не менее, мы готовы… В том числе, с ними (эвакуированными в Россию жителями ЛНР и ДНР – ред.) будут работать и специалисты центра занятости. Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram главы региона в субботу.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
По словам Ведерникова, жители Псковской области активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд беженцев.
"Собрано уже более 2 тонн (гуманитарной помощи – ред.). Это детские смеси и питание, одежда, средства личной гигиены, постельные и душевые принадлежности, книги, раскраски и игрушки. Спасибо всем, кто неравнодушен к чужой беде", - отметил он.
Как сообщалось, к приему жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, в Псковской области создаются два пункта временного размещения в санатории и детском лагере в Невельском и Печорском районах, рассчитанные в общей сложности на 700 мест.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой со стороны Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаПсковская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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