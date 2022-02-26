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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775243591.html
Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев
Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев - РИА Новости, 26.02.2022
Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев
Литва предложит Польше принять часть приезжающих с Украины у себя, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:09
2022-02-26T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
литва
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Литва предложит Польше принять часть приезжающих с Украины у себя, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Мы свяжемся с Польшей и спросим, можем ли уже сейчас принять часть людей, которые хотели бы приехать в Литву. Не дожидаясь, пока Польша сама попросит", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, польша, литва, украина
13:09 26.02.2022 (обновлено: 13:16 26.02.2022)
 
Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев

Премьер Литвы Шимоните: Вильнюс предложит Польше принять часть украинских беженцев

© REUTERS / Radovan StoklasaЛюди, переходящие границу Украины
Люди, переходящие границу Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Люди, переходящие границу Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Литва предложит Польше принять часть приезжающих с Украины у себя, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Мы свяжемся с Польшей и спросим, можем ли уже сейчас принять часть людей, которые хотели бы приехать в Литву. Не дожидаясь, пока Польша сама попросит", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаЛитваУкраина
 
 
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