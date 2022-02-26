https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775243591.html

Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев

Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев - РИА Новости, 26.02.2022

Литва предложит Польше принять часть украинских беженцев

Литва предложит Польше принять часть приезжающих с Украины у себя, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:09

2022-02-26T13:09

2022-02-26T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

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литва

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Литва предложит Польше принять часть приезжающих с Украины у себя, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Мы свяжемся с Польшей и спросим, можем ли уже сейчас принять часть людей, которые хотели бы приехать в Литву. Не дожидаясь, пока Польша сама попросит", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/granitsa-1775241169.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, литва, украина