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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775228598.html
В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса
В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 26.02.2022
В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса
Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:57
2022-02-26T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."Количество беженцев, прибывающих на территорию Ростовской области, значительно снизилось... По данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой народных республик", - сказал он.В настоящее время на территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС России вместимостью на 400 человек.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:57 26.02.2022 (обновлено: 11:23 26.02.2022)
 
В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса

В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"Количество беженцев, прибывающих на территорию Ростовской области, значительно снизилось... По данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой народных республик", - сказал он.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
В настоящее время на территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС России вместимостью на 400 человек.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:41Липецкая область
В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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