https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775228598.html

В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса

В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 26.02.2022

В Ростовскую область за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса

Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:57

2022-02-26T10:57

2022-02-26T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области."Количество беженцев, прибывающих на территорию Ростовской области, значительно снизилось... По данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой народных республик", - сказал он.В настоящее время на территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС России вместимостью на 400 человек.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)