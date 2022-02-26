08:26 26.02.2022 (обновлено: 08:54 26.02.2022)
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса, чтобы оказать им правовую поддержку
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ провели встречу с беженцами из Донбасса, прибывшими на территорию Ростовской области, с целью оказания правовой поддержки, сообщается на сайте ведомства.
"Сотрудники следственного управления СК России по Ростовской области провели встречу с несовершеннолетними гражданами, их родителями, а также сопровождающими их лицами, прибывшими из ЛНР и ДНР на территорию Ростовской области в связи с непрекращающимися боевыми действиями. Основной целью встречи стало оказание правовой поддержки, а также информирование граждан о возможности поступления и обучения в образовательных учреждениях Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Дополняется, что сотрудники СК рассказали беженцам о правилах поступления в ведомственные кадетские корпуса и Московскую и Санкт-Петербургскую академии СК РФ, о предусмотренных квотах для детей-сирот и их последующем трудоустройстве.
Кроме того, руководитель СК по Воронежской области Кирилл Левит навестил прибывших в Воронежскую область граждан и детей из ДНР. Добавляется, что за счет добровольных пожертвований ребятам были переданы игрушки и предметы для творчества. Сотрудники СУСК РФ по Курской области также навестили детей-сирот, находящихся в Клюквинской школе-интернате.
"Кроме того, следователи по поручению председателя СК России принимают исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса для формирования на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих доказательственной базы", - дополняется в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу сообщил, что с 18 февраля границу с регионом пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, их размещают в ПВР в разных регионах России.
Опубликовано: Дарья Буймова