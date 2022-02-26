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Украинская артиллерия продолжает бить по жилым кварталам, заявили в ДНР

Украинская артиллерия продолжает бить по жилым кварталам, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Украинская артиллерия продолжает бить по жилым кварталам, заявили в ДНР

Артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам ДНР, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:19

2022-02-26T10:19

2022-02-26T10:28

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам ДНР, сообщает Народная милиция ДНР."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что военнослужащие украинских войск, добровольно сложившие оружие, продолжают выходить из зоны боевых действий по организованному для них гуманитарному коридору. Всем нуждающимся предоставляется необходимая медицинская помощь, одежда и питание.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр