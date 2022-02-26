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Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 26.02.2022
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Госдеп рекомендует гражданам США немедленно покинуть Белоруссию, говорится в сообщении американского посольства в Минске. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:01
2022-02-26T15:01
2022-02-26T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
литва
киев
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Госдеп рекомендует гражданам США немедленно покинуть Белоруссию, говорится в сообщении американского посольства в Минске."Госдеп советует гражданам США не ездить в Белоруссию и призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении посольства в twitter.Отмечается, что покинуть страну можно через аэропорт Минска по отдельным международным направлениям, сухопутные границы с Литвой, Латвией и Польшей открыты и работают в обычном режиме.Согласно аналогичному призыву к американским гражданам, размещенном на сайте посольства, они должны учитывать, что из-за военных действий России на Украине в регионе наблюдается повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, работа аэропорта и наземных пунктов пропуска через границу в Белоруссии может быть изменена без уведомления заранее. Власти США также советуют свои гражданам избегать публичных демонстраций, поскольку, по их мнению, возможна агрессия в отношении иностранцев.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774909488.html
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775124403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, литва, киев
15:01 26.02.2022 (обновлено: 15:16 26.02.2022)
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Госдеп советует своим гражданам, находящимся в Беларуси, немедленно покинуть страну
МИНСК, 26 фев – РИА Новости.
Госдеп рекомендует гражданам США немедленно покинуть Белоруссию, говорится в сообщении
американского посольства в Минске.
"Госдеп советует гражданам США не ездить в Белоруссию и призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении
посольства в twitter.
Отмечается, что покинуть страну можно через аэропорт Минска по отдельным международным направлениям, сухопутные границы с Литвой, Латвией и Польшей открыты и работают в обычном режиме.
Согласно аналогичному призыву к американским гражданам, размещенном на сайте посольства, они должны учитывать, что из-за военных действий России на Украине в регионе наблюдается повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, работа аэропорта и наземных пунктов пропуска через границу в Белоруссии может быть изменена без уведомления заранее. Власти США также советуют свои гражданам избегать публичных демонстраций, поскольку, по их мнению, возможна агрессия в отношении иностранцев.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году.