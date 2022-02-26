https://ria.ru/20220226/amerikantsy-1775257629.html

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 26.02.2022

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп рекомендует гражданам США немедленно покинуть Белоруссию, говорится в сообщении американского посольства в Минске. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:01

2022-02-26T15:01

2022-02-26T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Госдеп рекомендует гражданам США немедленно покинуть Белоруссию, говорится в сообщении американского посольства в Минске."Госдеп советует гражданам США не ездить в Белоруссию и призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении посольства в twitter.Отмечается, что покинуть страну можно через аэропорт Минска по отдельным международным направлениям, сухопутные границы с Литвой, Латвией и Польшей открыты и работают в обычном режиме.Согласно аналогичному призыву к американским гражданам, размещенном на сайте посольства, они должны учитывать, что из-за военных действий России на Украине в регионе наблюдается повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, работа аэропорта и наземных пунктов пропуска через границу в Белоруссии может быть изменена без уведомления заранее. Власти США также советуют свои гражданам избегать публичных демонстраций, поскольку, по их мнению, возможна агрессия в отношении иностранцев.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774909488.html

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775124403.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, литва, киев