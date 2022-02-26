https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html

В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС

В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2022

В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС

Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:16

2022-02-26T11:16

2022-02-26T11:16

санкции в отношении россии

экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации.Евросоюз ранее ввел ограничительные меры в отношении нескольких банков, в числе которых - Альфа-банк. Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года."Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-Банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении.Единственное ограничение, как отметили в пресс-службе: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа⁠-⁠банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, альфа-банк, россия