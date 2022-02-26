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В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС
В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС
Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:16
2022-02-26T11:16
санкции в отношении россии
экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации.Евросоюз ранее ввел ограничительные меры в отношении нескольких банков, в числе которых - Альфа-банк. Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года."Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-Банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении.Единственное ограничение, как отметили в пресс-службе: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа⁠-⁠банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", - сказано в сообщении.
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санкции в отношении россии, экономика, альфа-банк, россия
11:16 26.02.2022
 
В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС

Альфа-банк после введения санкций ЕС работает как обычно, платежи и переводы доступны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Евросоюз ранее ввел ограничительные меры в отношении нескольких банков, в числе которых - Альфа-банк. Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
"Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-Банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", - говорится в сообщении.
Единственное ограничение, как отметили в пресс-службе: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа⁠-⁠банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", - сказано в сообщении.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: Влада Копылова
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
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