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Украинские войска обстреляли Александровку, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские войска обстреляли Александровку, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка, выпущено 9 гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:24
2022-02-26T12:24
2022-02-26T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка, выпущено 9 гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, обстрел был зафиксирован в 11.30 мск.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Александровку, заявили в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили девять гранат из СПГ по Александровке