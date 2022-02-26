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США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами - РИА Новости, 26.02.2022
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами
Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:32
2022-02-26T02:32
сша
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова в список по контролю за активами."Следующие лица добавлены список "специально определенных и заблокированных персон офиса по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении на сайте органа.Далее перечислены указанные представители руководства России. Таким образом, санкции, предусматривающие блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американцев, были оформлены в виде документа.
https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html
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сша, россия, в мире
02:32 26.02.2022
 
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами

Минфин США добавил Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова в список контроля за активами

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова в список по контролю за активами.
"Следующие лица добавлены список "специально определенных и заблокированных персон офиса по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении на сайте органа.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
02:23
Запад подводит себя к рубежу разрыва отношений с Россией, заявил посол
Далее перечислены указанные представители руководства России. Таким образом, санкции, предусматривающие блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американцев, были оформлены в виде документа.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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