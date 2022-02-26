https://ria.ru/20220226/aktivy-1775200294.html
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами - РИА Новости, 26.02.2022
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами
Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:32
2022-02-26T02:32
2022-02-26T02:32
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова в список по контролю за активами."Следующие лица добавлены список "специально определенных и заблокированных персон офиса по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении на сайте органа.Далее перечислены указанные представители руководства России. Таким образом, санкции, предусматривающие блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американцев, были оформлены в виде документа.
https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами
Минфин США добавил Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова в список контроля за активами