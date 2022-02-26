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США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами

США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами - РИА Новости, 26.02.2022

США добавили Путина, Лаврова и Шойгу в список контроля за активами

Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:32

2022-02-26T02:32

2022-02-26T02:32

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США сообщил о добавлении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы минобороны Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова в список по контролю за активами."Следующие лица добавлены список "специально определенных и заблокированных персон офиса по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении на сайте органа.Далее перечислены указанные представители руководства России. Таким образом, санкции, предусматривающие блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американцев, были оформлены в виде документа.

https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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