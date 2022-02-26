Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/afganistan-1775256120.html
Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины
Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины
Правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан"* использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан с территории Украины,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:51
2022-02-26T15:04
в мире
афганистан
талибан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_0:0:2330:1311_1920x0_80_0_0_8e85f358484fbd8da03bc35eadb3a83d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан"* использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан с территории Украины, заявил МИД страны."ИЭА ("Исламский эмират Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) обеспокоен безопасностью граждан Афганистана и студентов на Украине и использует все доступные средства и каналы связи для защиты своих граждан и эвакуации их в безопасное место", - говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство находится в тесном контакте с рядом региональных правительств и международных организаций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220221/taliby-1774020090.html
афганистан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_135:0:2098:1472_1920x0_80_0_0_284d546b1c263c64873b04abc5c7af91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, талибан, украина
14:51 26.02.2022 (обновлено: 15:04 26.02.2022)
 
Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины

Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан"* использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан с территории Украины, заявил МИД страны.
"ИЭА ("Исламский эмират Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) обеспокоен безопасностью граждан Афганистана и студентов на Украине и использует все доступные средства и каналы связи для защиты своих граждан и эвакуации их в безопасное место", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ведомство находится в тесном контакте с рядом региональных правительств и международных организаций.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Расширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 11:19
О признании "Талибана"* Россией речь не идет, заявил замглавы МИД
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреАфганистанТалибанУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала