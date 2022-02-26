https://ria.ru/20220226/afganistan-1775256120.html

Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины

Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана с Украины

Правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан"* использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан с территории Украины,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:51

2022-02-26T14:51

2022-02-26T15:04

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан"* использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан с территории Украины, заявил МИД страны."ИЭА ("Исламский эмират Афганистана", самоназвание политической системы талибов - ред.) обеспокоен безопасностью граждан Афганистана и студентов на Украине и использует все доступные средства и каналы связи для защиты своих граждан и эвакуации их в безопасное место", - говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство находится в тесном контакте с рядом региональных правительств и международных организаций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220221/taliby-1774020090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, талибан, украина