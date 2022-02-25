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В Донецке погибли двое мирных жителей из-за обстрела украинских силовиков

В Донецке погибли двое мирных жителей из-за обстрела украинских силовиков - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке погибли двое мирных жителей из-за обстрела украинских силовиков

Двое мирных граждан погибли при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских военных, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:59

2022-02-25T18:59

2022-02-25T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Двое мирных граждан погибли при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских военных, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ Киевского района г. Донецк погибло двое мирных граждан", - говорится в заявлении представительства в Telegram.Отмечается, что женщина 1950 года рождения получила "травмы, несовместимые с жизнью", кроме того, погиб еще один человек, но его личность не установленаТравмы получили также два человека: женщина 1987 года рождения была контужена и получила осколочное ранение в живот, и мужчина получил контузию."Таким образом, на данный момент известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах в результате обстрела Киевского района г. Донецк", - отмечается в заявлении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1775096787.html

https://ria.ru/20220225/mir-1775096146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, луганская народная республика